Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Yeşilırmak İle Devam Edecek

Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde “tarla günü ve gece eğitimini” yarın Yeşilırmak köyünde sürdürecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, üreticilere yarın saat 16.00’da Yeşilırmak’ta Barış Baş ve Cevdet Atalar’ın arazilerinde Tarım Dairesi uzmanlarınca sebze hastalıkları ve zararlıları ile ilgili eğitim verilecek.



Yarın akşam saat 20.00’de ise Yeşilırmak Muhtarlığı binasında üreticilere yine Tarım Dairesi tarafından tarım ilaçlarının etkin ve güvenli kullanımı ile ilgili gece eğitimi verilecek.



Eğitimler, bölgedeki tüm üreticilere açık olacak.

