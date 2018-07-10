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Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Yarın Güvercinlik Köyünde Devam Edecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde yarın akşam Güvercinlik köyü ve bölgedeki üreticilere gece eğitimi düzenliyor.

Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Yarın Güvercinlik Köyünde Devam Edecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde yarın akşam Güvercinlik köyü ve bölgedeki üreticilere gece eğitimi düzenliyor.

10 Temmuz 2018 Salı 09:19
Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Yarın Güvercinlik Köyünde Devam Edecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde yarın akşam Güvercinlik köyü ve bölgedeki üreticilere gece eğitimi düzenliyor.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 19.30’da Güvercinlik Düğün Salonu’nda "Tarım İlaçlarının Etkin ve Güvenli Kullanımı ile Bitki Koruma Makineleri ve Kalibrasyonu” konularında gece eğitimi verilecek.

Eğitimlerin bölgedeki tüm üreticilere açık olduğu ifade edildi.

GÜNCELLENMİŞ İLAÇ LİSTESİ WEB SİTESİNDE

Daireden yapılan diğer açıklamada, yaprağı yenen sebzelerde hastalık ve zararlılara karşı kullanılacak bitki koruma ürünlerinin (tarım ilaçlarının) daire tarafından güncellendiği ve bakanlığın web sitesinde (http://www.tdkb.gov.ct.tr/) yayımlandığını duyuruldu.

Tarım Dairesi, üreticilerin kimyasal mücadele uygulamalarında, tavsiye edilen ilaçlar dışında başka ilaç kullanmamalarını istedi ve aksi halde limit üstü çıkan analizlerde bitkilerin imha edileceği uyarısında bulundu.

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Son Güncelleme: 10.07.2018 12:23
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