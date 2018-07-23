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Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Serdarlı Köyü İle Devam Ediyor...

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Serdarlı köyü ile sürdürüyor. 

Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Serdarlı Köyü İle Devam Ediyor...

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Serdarlı köyü ile sürdürüyor. 

23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:00
Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Serdarlı Köyü İle Devam Ediyor...

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Serdarlı köyü ile sürdürüyor. 
Daire’den yapılan açıklamaya göre, 25 Temmuz Çarşamba günü saat 17:00’de Serdarlı köyünde Altay Çoban’ın bahçesinde üreticilerle toplanılarak, Tarım Dairesi tarafından Bitki Koruma Makineleri ve Kalibrasyonu konusunda tarlada gösteri şeklinde eğitim verilecek. Aynı gün saat 20:00’de Serdarlı Gençlerbirliği Spor Kulübü’nde üreticilere, yine Tarım Dairesi tarafından Tarım İlaçlarının Etkin ve Güvenli Kullanımı ile Bitki Koruma Makineleri ve Kalibrasyonu konularında Gece Eğitimi verilecek.
Yapılacak olan eğitimler, bölgedeki tüm üreticilere açık olacak.
Ayrıca, Yaprağı Yenen Sebzelerde Hastalık ve Zararlılara Karşı Kullanılacak Bitki Koruma Ürünlerinin (Tarım İlaçlarının) Tarım Dairesi tarafından güncellenmiş hali bakanlığın web sitesinde yayımlandı.
Tarım Dairesi, üreticilerin kimyasal mücadele ile ilgili uygulamalarında, tavsiye edilen ilaçlar dışında başka ilaç kullanılmamasını ve tavsiye dışı ilaç kullanımından doğacak limit üstü analiz sonuçlarının bitki aksamı ile birlikte imhasına neden olacağından, üreticilerin daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
 


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Son Güncelleme: 23.07.2018 13:29
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