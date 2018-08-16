Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Bu Hafta Yeşilyurt Köyü İle Devam Etti!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimini, bu hafta Yeşilyurt köyü ile sürdürdü.

Bakanlık açıklamasına göre, bu çerçevede dün, Tarım İlaçlarının Etkin ve Güvenli Kullanımı ile Bitki Koruma Makineleri ve Kalibrasyonu konularında gece eğitimi gerçekleştirildi.

