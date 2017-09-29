Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Eylül 2017 Cuma 09:57

Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Bu Hafta Serdarlı Köyü’nde Devam Etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Serdarlı köyünde gerçekleştirdi.

Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Bu Hafta Serdarlı Köyü'nde Devam Etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Serdarlı köyünde gerçekleştirdi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, önceki gün Serdarlı Spor Kulübü önünde üreticilerle buluşularak, tarlaları ziyaret edildi ve yerinde tavsiyelerde bulunuldu.

Ardından, Serdarlı Spor Kulübü’nde ‘‘Tarım İlaçlarının Etkin ve Güvenli Kullanımı” ile Zeytin yetiştiriciliği konularında Tarım Dairesi uzmanları tarafından üreticilere eğitim verildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurşundan Sonra Ateş Kurşundan Sonra Ateş
Avusturya Büyükelçisi: “ara Anlaşmalar Olabilir” Avusturya Büyükelçisi: “ara Anlaşmalar Olabilir”
“Kansere Karşı Pembe Yürüyüş” Yarın... “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş” Yarın...
TKP Yeni Güçler: “bazı Siyasi Partiler Devlet Olanaklarını Kullanarak Hükümette Yer Almayı Başarıyor” TKP Yeni Güçler: “bazı Siyasi Partiler Devlet...
Polis Memuru Görevi Başında Ağır Yaralandı Polis Memuru Görevi Başında Ağır Yaralandı
“KKTC'DE 100 BİNİ AŞKIN TÜRK SEÇMEN VAR” “KKTC'DE 100 BİNİ AŞKIN TÜRK SEÇMEN VAR”
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Kurşundan Sonra Ateş
Talimat cezaevinden geldiydi..

Haberi Oku