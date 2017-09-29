Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Bu Hafta Serdarlı Köyü’nde Devam Etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Serdarlı köyünde gerçekleştirdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Serdarlı köyünde gerçekleştirdi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, önceki gün Serdarlı Spor Kulübü önünde üreticilerle buluşularak, tarlaları ziyaret edildi ve yerinde tavsiyelerde bulunuldu.

Ardından, Serdarlı Spor Kulübü’nde ‘‘Tarım İlaçlarının Etkin ve Güvenli Kullanımı” ile Zeytin yetiştiriciliği konularında Tarım Dairesi uzmanları tarafından üreticilere eğitim verildi.