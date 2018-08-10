Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Bu Hafta Beyarmudu Köyü İle Devam Etti..1

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimini, bu hafta Beyarmudu köyü ile sürdürdü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 8 Ağustos’ta Tarım İlaçlarının Etkin ve Güvenli Kullanımı ile Bitki Koruma Makineleri ve Kalibrasyonu konularında gece eğitimi gerçekleştirildi.

