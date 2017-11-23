TARIM DAİRESİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINA AYDINKÖY İLE DEVAM ETTİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Aydınköy ile sürdürdü.Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre bu çerçevede dün Aydınköy Spor Kulübünde ‘tarım ilaçlarının etkin ve güvenli kullanımı’ ve ‘ bazı önemli sebze hastalıkları ve zararlıları’ konularında Tarım Dairesi uzmanları tarafından üreticilere eğitim verildi.