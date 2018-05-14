Tarım Dairesi eğitim çalışmaları domates güvesine karşı biyoteknik mücadele ile devam ediyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde domates güvesine karşı biyoteknik mücadele konulu eğitim çalışmaları düzenleyecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim çalışmalarına Türkiye Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden Ziraat Yüksek Mühendisi Deda Büyüköztürk katılacak.

Büyüköztürk üreticilere, domates güvesine karşı biyoteknik mücadele konusu ile ilgili tarlada bilgi verecek ve gece eğitimi gerçekleştirilecek.

Eğitim programı çerçevesinde çarşamba günü saat 15:30’da Maraş Mağusa Seracılar Birliği önünde toplanıp bahçede uygulamalı eğitim verilecek. Akşam da Maraş Mağusa Gelişim Akademisi’nde gece eğitimi düzenlenecek.

Perşembe günü saat 11:00’de Lefke’de Tarkan Öksüz’ün serasında toplanılarak bilgi alıverişinde bulunulacak. Aynı gün saat 15:00’de de Çamlıbel köy meydanında toplanılarak Rıfat Güleç’in bahçesinde eğitim verilecek. Perşembe akşamı Çamlıbel Kültür Merkezi’nde de saat 20:00’da gece eğitimi gerçekleştirilecek.

Cuma günü saat 10:00’da Girne Alsancak bölgesinde Caner Safel’e ait bahçede üreticilerle biraraya gelerek, bilgi alışverişinde bulunulacak.

Eğitimin bölgedeki tüm üreticilerin katılımına açık olduğu ifade edildi.

