Tarım Dairesi Çarşamba Günü Esentepe’de Eğitim Çalışması Gerçekleştirecek!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, 5 Eylül Çarşamba günü Esentepe’de tarla günü ve gece eğitimi gerçekleştirecek.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre saat 17.00’de Esentepe’de Musa Erkanat’ın arazisinde üreticilerle toplanılarak, Tarım Dairesi tarafından Akdeniz meyve sineği ve kış ilaçlamaları konusunda eğitim verilecek. Aynı gün saat 20.00’de Esentepe Sinema Salonu’nda üreticilere, Tarım İlaçlarının Etkin ve Güvenli Kullanımı ile Bitki Koruma Makineleri ve Kalibrasyonu konularında gece eğitimi verilecek.



Bu arada açıklamada, yaprağı yenen sebzelerde hastalık ve zararlılara karşı kullanılacak bitki koruma ürünlerinin (tarım ilaçlarının) Tarım Dairesi tarafından güncellenerek, bakanlığın web sitesinde yayımlandığı da belirtildi.



Açıklamada, “Tarım Dairesi, üreticilerin kimyasal mücadele ile ilgili uygulamalarında, tavsiye edilen ilaçlar dışında başka ilaç kullanılmamasını ve tavsiye dışı ilaç kullanımından doğacak limit üstü analiz sonuçlarının bitki aksamı ile birlikte imhasına neden olacağından, üreticilerin daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunmaktadır” denildi.

