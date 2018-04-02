TARIM DAİRESİ ALSANCAK’TA EĞİTİM VERECEK

Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde çarşamba günü Alsancak’ta eğitim düzenliyor.



Tarım Dairesinden verilen bilgiye göre, Bitki Koruma Makineleri ve Kalibrasyonu ile ilgili uygulamalı eğitim için saat 14:00’de Alsancak Belediyesi önünde toplanılacak.



Aynı gün saat 19:00’da ise Alsancak Belediyesi Gökay Boğaçhan Kültür Merkezinde, “Bitki Koruma Makineleri ve Kalibrasyonu” ile “Bazı Önemli Sebze Hastalık ve Zararlıları” konularında eğitim verilecek.