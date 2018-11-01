Tarım Dairesi: “100 ton patates menşeine iade ediliyor”

Yurt dışından ithal edilen 100 ton patates, üründe zararlı organizma tespit edilmesi nedeniyle menşeine iade ediliyor.



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi Müdürlüğü, ülkede sanayide işlenmek üzere ithal izni verilen sanayilik patateslere, ülkeye giriş noktasında denetim yapıldığını açıklandı.



Denetimler sonucunda, Bitki Sağlığı Yasası uyarınca patates ürünlerinde karantinaya tabi zararlı organizmalar tespit edildi ve bu nedenle 100 ton patates ülkeye girişi yapılmadan, menşeine iade edilmesine karar verildi.

