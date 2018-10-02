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Tarım Bakanlığının Politikaları Ve Ekonomi Konuşuldu

Tarım Bakanlığının Politikaları Ve Ekonomi Konuşuldu

02 Ekim 2018 Salı 14:57
Tarım Bakanlığının Politikaları Ve Ekonomi Konuşuldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü oturumunda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının politikalaları ve ekonomi ile  ilgili güncel konuşmalar da yapıldı.
ÇAVUŞOĞLU:TÜK İHALE YASASINDAN ÇIKARILMALI”
UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu “Tarım Bakanlığı’nın politikaları” konulu  konuşmasında, eğer hükümet olarak ekonomik kriz için yapılacak önlemler hakkında yardım istenseydi ciddi bir yaklaşım ile kendilerinin de tecrübelerinde yararlanılabileceğini kaydetti.  
Arpanın fiyatına yapılan sübvansiyonun  ne olduğunu soran Çavuşoğlu, arpaya yüzde yüz otuz iki yapılan zammın karşılığı olarak ne yapılacağının açıklanması gerektiğini belirtti.
Kurumlarda sorunlar olduğunu da duyduklarını dile getiren Çavuşoğlu, sipariş ve ihalelerin bu dönemde nasıl yapılacağını da  sordu.
TÜK’ün İhale Yasasından çıkarılması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, ihalelerin çok uzun sürede gerçekleşmesinden dolayı çok büyük maddi kayıplar yaşandığını bu nedenden dolayı da İhale Yasasının acilen düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.
Son dönemlerde konuşulan et ve tavuk ithalatı konusunda ise, hayvancılık kooperatifinin işlevsel duruma gelmesi gerektiği konusunda defalarca girişim yaptıklarını dile getiren Çavuşoğlu, tavuk ithali konusunda rekabetin nasıl artacağının da açıklanması gerektiğini söyledi.
Tarım Bakanlığının sürdürülebilir bir bakanlık yapabilmesi için bütçesini iyi hazırlaması gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, ülkede olmazsa olmazın üretimin devam etmesi ve üreticinin korunması olduğunu kaydetti.
ŞAHALİ:TARIM MASTER PLANI GÖZDEN GEÇİRİLİYOR”
 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de tarımsal destekler konusundaki eleştirilere katıldığını ifade etti.
Şahali, Tarımsal üretimin bilimsel yöntemlerle ve tarım master planlarıyla hazırlanması gerektiğini kaydederek, Tarım Master Planı’nın gözden geçirilmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
TÜK’ün yoluna devam edeceğini ve Kıbrıs Türk çiftçisinin yanında ve güvencesi olmaya devam edeceğini ifade eden Şahali, Tarım Bakanlığı olarak üreticiye destek olmaya devam edeceklerini kaydetti. 
Tarım Bakanlığını devraldığı günden bugüne yaptıklarını ve döviz kurlarında yaşanan artıştan dolayı yaşanan sıkıntılara işaret eden Şahali, arpa ve süt konusunda yaşananlar gelişmelere değindi.
TÜK Yönetim Kurulu Başkanı’nın  istifasını ve açıklamasını eleştiren Şahali, tavuk konusuna da değindi. Şahali, dünyada 1 kilo tavuğun yetiştirilmesinin 1 dolara denk geldiğini, bunun böyle kabul edildiğini, ülkede ise bunun satış rakamı olarak 15 TL olduğunu, bu iznin de gıda güvenliği şartıyla ve herhangi bir talep olmadan atılmış bir adım olduğunu kaydetti. 
Mevzuata uygun şekilde hareket ettiklerini ifade eden Şahali, bu kararın yerli üretimi zora sokacağı veya desteklemedikleri anlamına gelmediğini, çünkü ülkeye tavuk getireceklerin ek gümrük külfetiyle karşılaşacağını ifade etti. 
Şahali, bu kararın ülkede bu yönde yatırım yapacak kişileri de cesaretlendireceğine inanç belirtti.
Kuraklık haritasının hazır olduğunu da açıklayan Şahali, haritanın hazırlanması konusunda ele aldıkları 3 temel unsurun; uydu fotoğrafları, meteorolojik harita ve ülkenin her noktasında yürütülen arazi tespit çalışmaları olduğunu kaydetti. 
Şahali, bugün haritayı Bakanlar Kuruluna sunacağını, fakat kaynakların ödeme için yeterli olmadığını ve ödeme dönemini bir “bela” olarak gördüğünü ifade ederek, “Çünkü fonda 40 milyon kaynak var ancak öngörümüz bu kaynakla ödenemeyeceğidir, ek kaynak hasıl olacak ancak çiftçilerimiz rahat olsun devlet gerekeni yapacak” dedi. 
ÇAVUŞOĞLU 
Yeniden söz alan Çavuşoğlu da, eski çalışmaları kötülemediğini ancak yapılan çalışmalara da saygı duyduğunu ve duyulmasını beklediğini ifade ederek, kendi döneminde yapılan çalışmaları anlattı. 
Et ve tavuk konusu ile arpa ve süt konularına değinen Çavuşoğlu, arpa ve süte verildiği gibi et ve tavuğa da özgürlük istediğini söyledi. 
ÖZTÜRK: "DENETİM ŞART"
UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk de, ekonomiye değindiği konuşmasında, ülkenin dar boğazdan geçtiğini ve herkesin birlikte hareket edip birlik içinde elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. 
Öztürk, hükümete bu konuda görev düştüğünü, denetimlerin şart olduğunu, her mala zam yapıldığını ancak  aynı ürünün çok farklı fiyatlardan satıldığını ifade ederek,  kalıcı önlemlerin alınmasını istedi.
Kira konusunda hükümet tarafından alınan karara vatandaşın uymadığını ifade eden Öztürk, “Çünkü caydırıcılık yok” dedi. 
Temel gıda maddelerine gelen zamları da eleştiren Öztürk, zam yapmanın en kolay adım olduğunu, fakat önemli olanın kalıcı çözüm olduğunu söyledi, bankalara özel önlem alınması gerektiğini söyledi. 
BEROVA :"HÜKÜMET DENETİMDEN KAÇIYOR"
UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova, bu arada yerinden söz alarak, hükümetin ilk denetim gününde salonda olmamasından dolayı “denetimden kaçtığını” iddia etti ve hükümeti kınadı. Bunun üzerine muhalefet ile hükümet kanadı milletvekilleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. 
Berova, sözlü soru için kürsüden söz alarak, orman işçilerinin asgari ücret altında ücret aldığını savundu ve ne gibi önlem alınacağını sordu. 
Genel Kurul, oturumu yazılı soruların ve cevapların okunmasının ardından bugünkü oturumunu tamamladı. Bir sonraki oturum 8 Ekim Pazartesi saat 10.00’da yapılacak. 
 


Son Güncelleme: 02.10.2018 18:14
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