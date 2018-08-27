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Tarım Bakanlığı’ndan Babutsa Açıklaması…

Tarım Bakanlığı’ndan Babutsa Açıklaması…

27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:44
Tarım Bakanlığı’ndan Babutsa Açıklaması…

“BABUTSA KOŞNİLİ İLE MÜCADELE DEVAM EDECEK”

Tarım Bakanlığı son yıllarda Diken İnciri (Babutsa)’larda zarara neden olan ve Tarım Dairesi tarafından 2016 yılında tür teşhisi yaptırılan Dactylopiusopuntiae (Babutsa Koşnili) ile ilgili yayılış alanlarının saptanması ve mücadelesi konusunda geniş çaplı bir araştırma gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, araştırma çerçevesinde, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Tarım Dairesi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası ve Gazimağusa Belediyesi işbirliğinde Babutsa koşnili ile mücadele çalışmaları devam ediyor.

Gazimağusa genelinde ve özellikle Mağusa Maraş Bölgesi’nde başlatılan Babutsa koşnili ile mücadele çerçevesinde geçtiğimiz aylarda,Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın gerek personel gerekse araç- gereç takviyesi katkısıyla başta Kapalı Maraş olmak üzere, Gazimağusa genelinde 1’inci ve 2’inci etap ilaçlama yapıldı.

İlaçlama projesi için Tarım Dairesi ve Ziraat Mühendisleri Odası işbirliği ile görevlendirilen Yüksek Ziraat Mühendisi koordinesinde çalışmalar yürütülüyor.

Açıklamaya göre, Tarım Dairesi Müdürlüğü, kaktüs koşnili ile mücadelede kullanılacak olan ilaçları temin etti. 25 Haziran’da GKK personeli ile Gazimağusa Belediyesi personeline ilaçlama yöntemi ile tarım ilaçlarının güvenli kullanımı hususunda bilgilendirme yapıldı.

Gazimağusa genelinde ve Mağusa Maraş Bölgesi’nde kısa bir süre içerisinde 1’inci etap ilaçlama25 Haziran’da Kapalı Maraş bölgesinde ve 2’inci etap ilaçlama ise Ağustos ayında başladı ve devam ediyor.

“Geçtiğimiz günlerde basında yer alan haberlerde, bu konuda Bakanlığın herhangi bir girişimde bulunamadığı ileri sürülmüştü” denilen Bakanlık açıklamasında, Babutsa yetiştiriciliği yapılan bölgelerden bu zararlının varlığına ilişkin veriler toplandığı ve bu hususta gereken değerlendirmelerin yapıldığı da belirtildi.

Mücadele sırasında, Dışişleri Bakanlığı ile görüşüldüğü ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) yetkililerinin de bilgilendirildiği kaydedildi.


 

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Son Güncelleme: 27.08.2018 16:37
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