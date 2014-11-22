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Tarım Bakanlığı Ürün İhracatının Tek Elden Yapılması İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Gıda Tarım ve Enerji Bakanı Önder Sennaroğlu, üreticilerin mağduriyetini ortadan kaldırmak için, hedeflerinin süt ürünleri, narenciye ve enginar gibi ürünlerin ihracatının Kooperatif gibi kuruluşlar aracılığıyla tek elden yapmak olduğunu belirtti.

Tarım Bakanlığı Ürün İhracatının Tek Elden Yapılması İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Gıda Tarım ve Enerji Bakanı Önder Sennaroğlu, üreticilerin mağduriyetini ortadan kaldırmak için, hedeflerinin süt ürünleri, narenciye ve enginar gibi ürünlerin ihracatının Kooperatif gibi kuruluşlar aracılığıyla tek elden yapmak olduğunu belirtti.

22 Kasım 2014 Cumartesi 13:42
Tarım Bakanlığı Ürün İhracatının Tek Elden Yapılması İçin Çalışmalarını Sürdürüyor
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SENNAROĞLU: “ÜRÜNÜN KOOPERATİF ÜZERİNDEN TEK ELDEN PAZARLANMASI KONUSUNA İTİRAZLARI OLANLAR VARDIR. BU KESİMLERİ DE KOOPERATİF DÜŞÜNCESİNE İKNA ETMEK TERCİH EDİLEN YÖNTEMDİR. ESAS AMACIMIZ ÜRÜNÜN TEK ELDEN PAZARLANMASIDIR”

Gıda Tarım ve Enerji Bakanı Önder Sennaroğlu, üreticilerin mağduriyetini ortadan kaldırmak için, hedeflerinin süt ürünleri, narenciye ve enginar gibi ürünlerin ihracatının Kooperatif gibi kuruluşlar aracılığıyla tek elden yapmak olduğunu belirtti.

Ürün ihracatıyla ilgili TAK’a yaptığı açıklamada, ülkede üretilen ürünlerin değerinde pazarlanabilmesi ve üreticinin karşılığını alabilmesinin ana hedefleri olduğunu kaydeden Sennaroğlu, Enginar Üreticileri Kooperatifi’nin kurulmasındaki amacın üreticilerin mağdur olasına neden olan fiyatlardaki dengesizliğin, pazarlamada ve ödemede yaşanan sıkıntıların bertaraf edilmesi olduğunu söyledi.

Üreticileri koruyacak şekilde ürün fiyatlarına istikrar getirmek amacıyla kurulan Enginar Üreticileri Kooperatif’ne atıfta bulunan Sennaroğlu, “Önümüzdeki dönemde de hükümet olarak bu yöndeki çalışmalara destek vereceğiz” dedi.

“İTİRAZLARI OLANLAR VAR”

Enginar üreticilerinin ihracat teşvikinin Enginarcılar Kooperatifinin yanında diğer ihracat firmalarına da verilmesiyle fiyatlardaki istikrarın sağlanamayacağı yöndeki endişelerle ilgili olarak Sennaroğlu, “Karşı görüşü olanları da bu Kooperatif görüşüne yaklaştırmak en doğru adımdır. Ürünün Kooperatif üzerinden tek elden pazarlanması konusuna itirazları olanlar vardır. Bu kesimleri de Kooperatif düşüncesine ikna etmek tercih edilen yöntemdir. Esas amacımız ürünün tek elden pazarlanmasıdır” dedi.

HELLİM VE NARENCİYEDE DE YAŞANIYOR

Enginar ürününün fiyatlarında yaşanan sıkıntının narenciye ve hellimde de yaşandığına dikkat çeken Sennaroğlu, bugün Arap ülkelerine ihracat yapan süt üreticileri arasında da sorun yaşandığını, 6 dolar kilosu pazarlanan hellimin, bir başka firma tarafından 5 dolara pazarlanmaya çalıştığı yönde duyumlar aldığını belirtti.

“Bu davranış tarım sektörü için çok doğru değildir. Enginarcılar için yaptığımızı narenciye ve süt mamullerine de yapmamız gerekecek” diyen Sennaroğlu, Nar ihracatının tek elden pazarlanmasının başarıldığının da altını çizdi.

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