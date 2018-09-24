Tarım Bakanlığı Müfettiş Yetiştirme Kursu Düzenliyor

Tarım Dairesi kadrolarında görev yapan ziraat mühendislerine yönelik, Müfettiş Yetiştirme Kursu düzenleneceği bildirildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kurs, Bitki Sağlığı Yasası uyarınca çıkarılacak tüzüklerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanması amacını taşıyor.

24-28 Eylül ve 15-19 Ekim tarihleri arasında yapılacak kurs bugün Tarım Dairesi Müdürü Kuntay Vurana’nın açılış konuşmasıyla başladı.

Kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olan personele, Müfettiş Kimlik Kartı verileceği belirtildi.