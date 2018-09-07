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Tarım Bakanlığı: “Hayvancılara, Bütçeye 45 Milyon TL Ek Yük Getirecek Öneri Sunuldu“

Tarım Bakanlığı: “Hayvancılara, Bütçeye 45 Milyon TL Ek Yük Getirecek Öneri Sunuldu“

07 Eylül 2018 Cuma 05:40
Tarım Bakanlığı: “Hayvancılara, Bütçeye 45 Milyon TL Ek Yük Getirecek Öneri Sunuldu“

TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI'NDAN, HAYVAN ÜRETİCİLERİYLE GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI
 

"ORTAYA KONULAN TÜM ÇABAYA VE UZLAŞIYA AÇIK TUTUMA KARŞIN, OLUMLU BİR NOTAYA ULAŞILAMAMIŞ OLMASI KAYGI SEBEBİDİR VE SEKTÖRÜN GELECEĞİ AÇISINDAN ÜZÜNTÜ VERİCİDİR"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, eylemdeki hayvan üreticileriyle bugün yapılan toplantıda hükümetin, kamu maliyesine 45 milyon TL ilave yük getirecek öneriler sunduğunu ancak ortaya konulan tüm çabaya ve uzlaşıya açık tutuma karşın, olumlu bir notaya ulaşılamamış olmasının kaygı sebebi ve sektörün geleceği açısından üzüntü verici olduğunu açıkladı.
Başbakanlık'ta Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği temsilcileriyle 6 saatlik görüşmenin ardından yazılı açıklama yapan bakanlık, iki gündür süren eyleme konu olan taleplerin ele alındığı toplantının uzlaşı sağlanamadan tamamlandığı kaydedildi.
Toplantıda gelinen aşama hakkında kamuoyunu bilgilendirme gereksinimi doğduğu belirtilen açıklamada, uzun ve etraflı değerlendirmeler sonucunda, şu hususların ortaya çıktığı duyuruldu:
80 KG ARPA HİBESİ... SÜTE 78 KURUŞ DESTEK...
"1- Küçükbaş hayvan başı destek olarak 80 kiloluk arpa hibesi sağlanması.
2- Soğuk çiğ inek sütü fiyatının 10 kuruş daha artırılarak yeniden düzenlenmesi ve devletin her bir litre süte sağladığı desteğin 68 kuruştan 78 kuruşa çıkarılması. 
3- 16 - 31 Ağustos dönemi süt bedellerinin, 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe giren ve yeniden düzenlenecek olan tarifeye bağlı olarak üreticilere ödenmesi.

4- Hayvan besleme giderlerinin aşağıya çekilebilmesi için Hayvancılık Dairesi tarafından farklı rasyonların (bir hayvanın günlük tüketmesi gereken besin hammaddelerinin toplamı) hazırlanarak kullanımının sağlanması.

5- Toprak Ürünleri Kurumu’nun tüketiciye sunulacak etin, hayvancılarımızdan aracısız temin edilerek hijyenik koşullarda kesiminin yapılarak fiyat denetimi altında satışa arzedilmesini sağlaması."
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı açıklamasında, bu önerilerin kamu maliyesine getireceği ilave yükün, yaklaşık 45 milyon TL olduğu ve 2018 yılı tarım destek bütçesinin 150 milyon olduğu akılda tutulacak olursa, önerilen ilave katkı yıllık öngörülen toplam desteğin yüzde 30'una yakın olduğuna işaret edildi.
"Ortaya konulan tüm çabaya ve uzlaşıya açık tutuma karşın, olumlu bir notaya ulaşılamamış olması kaygı sebebidir ve sektörün geleceği açısından üzüntü vericidir" denilen açıklamada, bir önceki açıklamada da ifade edildiği üzere, olağan dışı koşullardan geçmekte olan ülkede, bu durumu ortadan kaldırmanın, toplumsal dayanışmayı ve uzlaşıya açık biçimde konuları ele almayı gerektirdiği vurgulandı.
Açıklamada, "Temel amaç üretim faaliyetinin devamını sağlamak olduğu sürece, aşılamayacak sorun, bulunmayacak çözüm yoktur" ifadelerine de yer verildi.
 

Son Güncelleme: 07.09.2018 08:48
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