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Tarım Bakanlığı: “Gerçek Ve Tüzel Kişilerin Usul Ve Esaslar Duyurulmadan Karma Yem İthalatına İlişkin Hiçbir Girişimde Bulunmamaları Gerekmektedir”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, gerçek ve tüzel kişilerin, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için, Hayvancılık Dairesi tarafından yürürlükteki mevzuata uygun olarak hazırlanmakta olan usul ve esaslar duyurulmadan, karma yem ithalatına ilişkin hiçbir girişimde bulunmamaları gerektiğini belirtti.

Tarım Bakanlığı: “Gerçek Ve Tüzel Kişilerin Usul Ve Esaslar Duyurulmadan Karma Yem İthalatına İlişkin Hiçbir Girişimde Bulunmamaları Gerekmektedir”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, gerçek ve tüzel kişilerin, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için, Hayvancılık Dairesi tarafından yürürlükteki mevzuata uygun olarak hazırlanmakta olan usul ve esaslar duyurulmadan, karma yem ithalatına ilişkin hiçbir girişimde bulunmamaları gerektiğini belirtti.

15 Eylül 2018 Cumartesi 11:33
Tarım Bakanlığı: “Gerçek Ve Tüzel Kişilerin Usul Ve Esaslar Duyurulmadan Karma Yem İthalatına İlişkin Hiçbir Girişimde Bulunmamaları Gerekmektedir”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, gerçek ve tüzel kişilerin, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için, Hayvancılık Dairesi tarafından yürürlükteki mevzuata uygun olarak hazırlanmakta olan usul ve esaslar duyurulmadan, karma yem ithalatına ilişkin hiçbir girişimde bulunmamaları gerektiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği arasında imzalanan Süt Fiyatları, Hayvan Yemi ve Kırmızı Ete İlişkin Protokol kapsamında, karma hayvan yemi ithalatının Hayvancılık Dairesi denetimine tabi olarak hazırlanıp duyurulacak esaslar çerçevesinde serbest bırakılacağı konusunda mutabık kalındığı anımsatıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Bu bağlamda, karma hayvan yemi ithalatı için Hayvancılık Dairesi amir makam olup, yapılacak işlem ön izin ve izin prosedürüne tabidir. İthalatta aranacak koşullara ve uyulması gereken kurallara ilişkin düzenleme tamamlanır tamamlanmaz duyurulacak ve izinlendirme bu çerçevede yapılacaktır.

Ancak, aksi belirtilmedikçe bu gibi izinler sadece Hayvancılık Dairesi’ne kayıtlı yem fabrikalarına, hayvancılık ve/veya köy kooperatifleri ile ticari olmamak kaydıyla ve kendi ihtiyaçları için kullanılmak üzere Veteriner Dairesi’nin Hayvan Kayıt Sistemi’nde kayıtlı işletmelere verilecektir.

Dolayısıyla, gerçek ve tüzel kişilerin, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için, Hayvancılık Dairesi tarafından yürürlükteki mevzuata uygun olarak hazırlanmakta olan usul ve esaslar duyurulmadan, karma yem ithalatına ilişkin hiçbir girişimde bulunmamaları gerekmektedir.”

Son Güncelleme: 15.09.2018 14:34
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