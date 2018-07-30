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Tarım Bakanı Şahali, Patates Üreticileri Birliği’ni Kabul Etti

ŞAHALİ: “İLAÇ VE GÜBRELERLE İLGİLİ DENETİM ARTIRILACAK”

Tarım Bakanı Şahali, Patates Üreticileri Birliği’ni Kabul Etti

ŞAHALİ: “İLAÇ VE GÜBRELERLE İLGİLİ DENETİM ARTIRILACAK”

30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:54
Tarım Bakanı Şahali, Patates Üreticileri Birliği’ni Kabul Etti


ŞAHALİ: “İLAÇ VE GÜBRELERLE İLGİLİ DENETİM ARTIRILACAK”

 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, ürünlerde kullanılan ilaç ve gübrelerle ilgili denetimlerin yapıldığını ve özellikle gübre denetimlerinin artırılacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Şahali, Kıbrıs Türk Patates Üreticiler Birliği Başkanı Engin Halkseven ve beraberindekileri kabul etti.
Halkseven, yeni yönetim kurulu olarak Bakan Şahali’ye nezaket ziyaretinde bulunduklarını söyledi. Halkseven, teşvikler, maliyetler, ilaç ve gübre konularındaki karşılaştıkları sorunları anlattı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahali ise, gıda güvenliği konusuna büyük önem verdiklerini belirterek, pek çok ihbar alındığını ve tüm ihbarların değerlendirdiğini kaydetti. Şahali, Tarım Dairesi tarafından üreticilere eğitim verildiğini anımsatarak, birlik yetkililerinden, üyelerini bu eğitimlere katımları yönünde teşvik etmelerini istedi.
Şahali ürünlerde kullanılan ilaç ve gübrelerle ilgili denetimlerin yapıldığını ve özellikle gübre denetimlerinin artırılacağını açıkladı.
Ticaretin adil koşullarda yaşam bulmasını çok önemsediklerini belirten Şahali, üreticilerden aldıkları şikayetler doğrultusunda amaçlarının gübrelerde ambalaj üzerinde belirtilen değerlere uygun materyalin girdi olarak kullanılmasını sağlamak olduğunu söyledi.
Tohumluk tedarikinin birlik tarafından üstlenilmesine de sıcak baktıklarını ifade eden Şahali, bunun için çalışma yapıldığı bilgisini paylaştı.
 

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Son Güncelleme: 30.07.2018 15:30
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