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05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:26

Tarım Bakanı Çavuşoğlu, Gtf Heyetini Kabul Etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Avrupa ve Kıtalararası Taekwondo Judo Karate Şampiyonası için adaya gelen Global Taekwondo Federasyonu (GTF) Başkanı Linda Parker ve GTF Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Tarım Bakanı Çavuşoğlu, Gtf Heyetini Kabul Etti
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Avrupa ve Kıtalararası Taekwondo Judo Karate Şampiyonası için adaya gelen Global Taekwondo Federasyonu (GTF) Başkanı Linda Parker ve GTF Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Kabulde KKTC Taekwondo Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ve delege başkanları da hazır bulundu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre kabulde konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Global Taekwondo Federasyonu (GTF) Başkanı Linda Parker’ı uzun yıllardır tanıdığını ve KKTC’ye verdiği değeri çok iyi bildiğini ifade etti.

Spor alanında uygulanan ambargoya rağmen uluslararası taekwondo turnuvasının KKTC’de yapılmasının önemini vurgulayan Çavuşoğlu, Global Taekwondo Federasyonu’na KKTC’li gençlerin spor yapma hakkında duydukları saygıdan dolayı da teşekkür etti.

PARKER

Global Taekwondo Federasyonu (GTF) Başkanı Linda Parker de ziyarette, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na, Global Taekwondo Federasyonu’nun madalyasını takdim etti.

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