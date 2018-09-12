Tarihsel Diyalog Ve Araştırma Derneği İle Dayanışma Evi’ne Barış Ödülü



Lefkoşa, 12 Eylül 18 : Uluslararası Barış Bürosu (IPB), Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR) ile Dayanışma Evi’ne “Seán Mac Bride Barış Ödülü” verdi.



Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği’nden yapılan açıklamada, Uluslararası Barış Bürosu, barış kültürünü teşvik eden ve barış inşasına yönelik aktivite ve çabaları özellikle takdir ettiği belirtildi.



Seán Mac Bride Barış Ödülü, AHDR ve Dayanışma Evi’ne Kasım ayında düzenlenecek bir törenle verilecek.



Detaylı bilgi ahdr@ahdr.info veya communications@home4cooperation.infoe-posta adreslerinden ya da +90 533 853 7470 numaralı telefondan alınabiliyor.



(RU/FEZ)

