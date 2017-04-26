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26 Nisan 2017 Çarşamba 08:56

Tarihsel Diyalog Ve Araştırma Derneği Eğitimciler İçin ‘kayıp Şahıslar’ Atölye Çalışması Düzenliyor

Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği’nin her ay eğitimciler için düzenlediği tarih atölye çalışmaları kapsamında, 19 Mayıs Cuma günü, ‘Kayıp Şahıslar’ eğitimi düzenlenecek.

Tarihsel Diyalog Ve Araştırma Derneği Eğitimciler İçin ‘kayıp Şahıslar' Atölye Çalışması Düzenliyor
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Lefkoşa, 26 Nisan 17 : Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği’nin her ay eğitimciler için düzenlediği tarih atölye çalışmaları kapsamında, 19 Mayıs Cuma günü, ‘Kayıp Şahıslar’ eğitimi düzenlenecek.

Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Alev Tuğberk ve Lukas Perikleous’un eğitim vereceği atölye çalışması, ‘Kayıp Şahıslar Üzerine Tarihsel Düşünme: Öğretmen Kitabı’ temel alınarak gerçekleştirilecek.

Eğitimle, kayıp şahıslar teması sınıflarda işlenirken konunun insani, sosyal ve siyasi boyutlarını göz ardı etmeyen ve öğrencilerin tarihsel düşünce becerilerinin de geliştirilebileceği bir eğitim anlayışının katılımcılara kazandırılması amaçlanıyor.

(DOĞ/HA)

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