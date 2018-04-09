TARİH PROFESÖRÜ İLBER ORTAYLI DAÜ’LÜ ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) tarafından düzenlenen ve tarih profesörü Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın konuşmacı olarak yer aldığı “Cumhuriyet ve Atatürk” konulu konferans, bugün, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi.



DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, konferans açılışında ilk konuşmayı DAÜ-ATAUM Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk yaptı.



Göktürk, ATAUM olarak ülkenin geleceğini yönetecek olan gençlerin Atatürk ve ilkeleri ile ilgili doğru bilgiye ulaşmaları adına çaba gösterdiklerini belirterek, Prof. Dr. Ortaylı’ya teşekkürlerini iletti.



Sunumuna DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Prof. Dr. Ortaylı, tarihten bilgiler paylaşarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa’daki cumhuriyetler içerisinde son 200’ün içinde yer aldığını, tarihi yanlış değerlendirmenin yanlış düşünceler ortaya çıkmasına sebep olacağını belirtti.



“Türkiye Cumhuriyeti’nin mükemmel bir orduya sahip, ordunun savaş gücü olan, teknolojik açıdan kendini yenileyebilen bir yapıya sahip olduğunu” dile getiren Ortaylı, Atatürk’ün Türkiye’de başka bir boyut açtığını kaydetti.



Öğrencilerden gelen soruların cevaplandırılmasının ardından DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Prof. Dr. Ortaylı’ya teşekkür plaketi takdim etti.



DAÜ açıklamasına göre etkinliğe Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı, Gazimağusa Deniz Komutanı Alb. N. Koray Salar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı ve Prof. Dr. Cem Tanova, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam’ın yanı sıra çok sayıda öğretim üyesi, yönetsel personel ve öğrenciler katıldı.