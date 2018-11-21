Tarat, Miroğlu Ve Özgürün’ün Ölüm Yıldönümleri Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

“YAPILMASI GEREKEN, BAZI AYRILIKLARI ZENGİNLİK SAYARAK, BİNLERCE ORTAK YÖN OLDUĞUNUN BİLİNCİ İÇİNDE , HALK, VATAN, VE DEVLET SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA BİRLEŞMEK”

Lefkoşa, 21 Kasım 18 (.): Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, eski bakan ve milletvekillerinden Salih Miroğlu ile Özker Özgür’ün 13’üncü ölüm yıldönümleri nedeniyle mesaj yayımladı.

Ersin Tatar, yayımladığı mesajda, pek çok kişinin ifade ettiği üzere, KKTC’nin en büyük, en eski iki siyasal partisinin iki değerli evladını aynı gün anıyor olmanın üzerinde çokça düşünülmesi gereken bir tesadüf olduğunu söyledi.

Tatar, “Açıkça ortadadır ki, bizlerin, sevinci de, kederi de, kaderi de ortaktır” diyerek, yapılması gerekenin, bazı ayrılıkları zenginlik sayarak, binlerce ortak yön olduğunun bilinci içinde, halk, vatan, ve devlet söz konusu olduğunda birleşmek olduğunu vurguladı.

Tatar, ölümlerinin 13’üncü yıldönümünde Miroğlu ve Özgür’e bir kez daha Allah’tan rahmet dileyerek, aziz hatıraları önünde saygı ile eğildiğini söyledi.

Tatar mesajında şunları kaydetti:

“Devletler, siyasal partiler, kurum-kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, ortaya çıkardıkları değerler ve bu değerlerin yaptığı hizmetlerle gelişip, büyür, hizmet verirler, bu değerlerin kıymetini bildikçe kökleşip, güçlenirler.

Salih Miroğlu, Ulusal Birlik Partisi’nin, Kıbrıs Türk toplumuna mal olmuş önemli bir değeri idi. Herkes onu, gençlerle kaynaşması, onlara ve spora verdiği hizmetler, entelektüel birikimi, parti yönetimi ile bütünleşmesi, birleştirici karakteri ile tanıdı, sevdi.

Ben rahmetli Miroğlu’nu, siyasete girmeden önce televizyon programları sayesinde tanıdım. Türkçeyi düzgün ve etkili kullanışı, eleştirirken seçtiği kelimelerin sert olmamasına karşın, sonuçta etkili ve kararlı bir duruş ortaya koyabilmesi dikkatimi çekmişti.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı olmaya çok yakınken, genç denilebilecek yaşta, ebediyete göç eden Salih Miroğlu geride çok güzel anılar ve örnek alınabilecek bir siyaset adamı profili bıraktı.

Ulusal Birlik Partisi camiası eski Genel Sekreteri Salih Miroğlu’nu hiç unutmadı, unutmayacak.

Cumhuriyetçi Türk Partisi eski Genel Başkanı Özker Özgür bizlerden çok farklı görüşler ortaya koyan bir siyaset adamı idi ama o da, dürüstlüğü, bilge kişiliği ile ülkemize önemli hizmetler veren bir şahsiyet olarak unutulmazlar arasındaki yerini aldı.”

(TUĞ/HA)

