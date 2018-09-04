Tapuda Lale Devri!

Kıbrıs Manşet Özel Haber

2006 yılından beri her iktidarda değişen 5 tane tapu müdürünün sığdığı oda Ayşegül Baybars Kadri tarafından atanan tapu müdürü Arif Ozankaya'ya dar geldi. Geçtiğimiz günlerde müdürlüğe atanan Arif Ozankaya ilk icraat olarak hafta sonu tatilinde 3 odayı birleştirerek kendisine bakan odası gibi makam odası yaptırdı.

Saltanat Odasına Yeni Mobilyalar

Hükümet her geçen gün zamlar yaparak, tasarruf adı altında ek mesailerden kesinti yaparken. İçişleri bakanlığı tapu müdürü Arif Ozankaya 12 yıldır birçok müdürün görev yaptığı odaya sığamadı ve hafta sonu ara bölmeyi yıkıp kendine büyük bir oda yaptı. Saltanat odasına yeni mobilyalar ve masa siparişi de veren müdürün engelli tuvaletinin de anahtarına el koyup kendine özel tuvalet olarak kullandığı ve bu işlemler için 40.000 TL' ye yakın harcama yaptığı iddiası ise vatandaşlar arasında tepkiye neden oldu. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri’nin bu konuda ne tür bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.