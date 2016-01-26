TAPS Projesi Yarın Başlıyor



Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Diadikasia S.A. Konsorsiyumu tarafından yürütülen ‘Yerel Paydaşların (İş Destekleme Kurumları dahil) Kapasitesinin ve Özel Sektörünün Rekabet Edebilirliğinin Geliştirilmesi Teknik Destek Programı - TAPS Projesi’, yarın başlıyor.

Proje, 09.30 – 15.30 saatleri arasında Lefkoşa’daki AB Bilgi Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikle başlatılacak.

TAPS’tan yapılan açıklamaya göre, özel sektörün ve Kuzey Kıbrıs’ta bulunan KOBİ’lerin geliştirilmesi için büyük önem taşıdığı belirtilen projenin ekonominin tüm seviyelerine (makro, meso ve mikro) etki etmesi hedefleniyor.

Projenin amaçları arasında; Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik gelişimine ilişkin faaliyet gösteren ilgili kurumların kapasitesini güçlendirmek, kuluçka merkezleri, inovasyon merkezleri, kümeleme ve iş geliştirme merkezleri üzerine fizibilite çalışmaları yapmak ve yürütülmesi ile ilgili tavsiyelerde bulunmak, odaların ve özel sektörün gelişimi konusunda çalışan diğer paydaşların kapasitesini değerlendirmek, özellikle KOBİ’lerin finansa erişimine katkı sağlayacak finansal teşvikler önermek bulunuyor.





