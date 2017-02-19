Tanınmış Avukata veda

Lefkoşa - Girne anayolunda dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Avukat Akan Gürkan için bugün mahkemelerde anma töreni düzenlendi.





Lefkoşa - Girne anayolunda dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Avukat Akan Gürkan için bugün mahkemelerde anma töreni düzenlendi.





Lefkoşa - Girne anayolunda dün orta refüje çarparak direksiyon hakimiyetini kaybeden ve karşı şeride geçip yol kenarında duran bariyerlere çarparak yaşamını yitiren Barolar Birliği Üyesi tanınmış Avukat Akan Gürkan için bugün bir tören düzenlendi. Gürkan için Yüksek Mahkeme'de düzenenlenen törene hukuk dünyasından bir çok isim katıldı.







Kaynak:Yenidüzen