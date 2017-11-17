Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Kasım 2017 Cuma 13:19

TANER AKCAN PAZARTESİ ANILACAK

TANER AKCAN PAZARTESİ ANILACAK
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne (CTP) yıllarca emek veren, çeşitli kademelerinde görev alan ve geçtiğimiz yıl yaşama veda eden Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Eğitim Koordinatörü, Çıraklık Eğitim Merkezi kurucusu, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi eski Müdürü Taner Akcan pazartesi akşamı anılıyor.

CTP’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmen Sendikası (KTOEÖS) lokalinde saat 19.30’da başlayacak etkinlikte, müzisyen yönüyle de tanınan Taner Akcan, aralarında Mustafa Alkapon, Cemal Özgürsel ve Ersen Sururi’nin de bulunduğu sanatçıların çalacağı parçalarla anılacak.


CTP Lefkoşa İlçesi Ortaköy Ocak Örgütü’nün düzenleyeceği gecede, Taner Akcan’ın kızı Öykü Akcan da babasının hayatını anlatacak. CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ve Ortaköy Ocak Örgütü Başkanı Cenk Paşa da birer konuşma yapacak.
 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’ ‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’
Evde hintkeneviri yetiştiriyorlardı Evde hintkeneviri yetiştiriyorlardı
DÖVİZ KURLARI DÖVİZ KURLARI
FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE. FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ORAYA ÇIKAN GELİŞMELERİ VE CRANS-MONTANA’DA YAŞANANLARI AKTARDI” BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN...
DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI... DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’

Haberi Oku