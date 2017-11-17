TANER AKCAN PAZARTESİ ANILACAK

Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne (CTP) yıllarca emek veren, çeşitli kademelerinde görev alan ve geçtiğimiz yıl yaşama veda eden Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Eğitim Koordinatörü, Çıraklık Eğitim Merkezi kurucusu, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi eski Müdürü Taner Akcan pazartesi akşamı anılıyor.CTP’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmen Sendikası (KTOEÖS) lokalinde saat 19.30’da başlayacak etkinlikte, müzisyen yönüyle de tanınan Taner Akcan, aralarında Mustafa Alkapon, Cemal Özgürsel ve Ersen Sururi’nin de bulunduğu sanatçıların çalacağı parçalarla anılacak.CTP Lefkoşa İlçesi Ortaköy Ocak Örgütü’nün düzenleyeceği gecede, Taner Akcan’ın kızı Öykü Akcan da babasının hayatını anlatacak. CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ve Ortaköy Ocak Örgütü Başkanı Cenk Paşa da birer konuşma yapacak.