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Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi, 6. dönem mezunlarını verdi

Çeşitli meslek dallarından ekonominin ihtiyaç duyduğu yaklaşık 150 çırak ve yetişkin öğrenci, geçtiğimiz akşam düzenlenen mezuniyet töreninde veliler, esnaf, zanaatkarlar ve öğrencilerin yoğun katılımıyla Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nden mezun oldu. 

Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi, 6. dönem mezunlarını verdi

Çeşitli meslek dallarından ekonominin ihtiyaç duyduğu yaklaşık 150 çırak ve yetişkin öğrenci, geçtiğimiz akşam düzenlenen mezuniyet töreninde veliler, esnaf, zanaatkarlar ve öğrencilerin yoğun katılımıyla Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nden mezun oldu. 

10 Haziran 2018 Pazar 14:12
Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi, 6. dönem mezunlarını verdi

Çeşitli meslek dallarından ekonominin ihtiyaç duyduğu yaklaşık 150 çırak ve yetişkin öğrenci, geçtiğimiz akşam düzenlenen mezuniyet töreninde veliler, esnaf, zanaatkarlar ve öğrencilerin yoğun katılımıyla Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nden mezun oldu. 


KTEZO’dan yapılan açıklamaya göre, mezuniyet töreni; açılış konuşmaları, müzik dinletisi, dereceye giren öğrencilere, diploma ve başarı belgelerinin takdim edilmesinin ardından, çırak ve yetişkin eğitimi öğrencilerine diplomalarının verilmesi ile devam etti. Tören, havai fişek gösterisi ve keplerin havaya atılması ile son buldu. 


Törende, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Belediyeler Birliği Başkanı ve Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Benli, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, KTEZO Başkanı Mahmut Kanber, KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, Merkezin Müdürü ve mezunlar adına öğrenci temsilcisi gecenin anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. 


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Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, bu ülkeye nitelikli insan kaynağı, nitelikli işgücü yetiştirilmesi amacıyla yola çıkarken, bu mücadelede başarılı olunamayacağını düşünenler olduğunu, ancak bugün gelinen noktada Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nden mezun olan gençlerin ülkenin nitelikli eleman açığının karşılanmasına önemli bir katkı sağladığını vurguladı. 


Nitelikli işgücüne, çalışma yaşamına dair Odanın önemli verileri bulunduğunu belirten Başkan Kanber, bu verilerle ilgili bakanlıklarla işbirliği yaparak işgücünün planlanmasını arzu ettiklerini ifade etti. Kanber, bu planlamanın yapılmasıyla daha fazla gencin nitelikli işgücü olarak ekonomiye katılacağına inandıklarının altını çizdi. Konuşmasının sonunda Kanber, geceye katılanlara teşekkürlerini sunarak, Oda olarak topluma her alanda hizmet etmeye devam edeceklerini de vurguladı. 


KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga yaptığı konuşmada gelişmeyen, çoğalmayan, değişmeyen bir işin hiçbir zaman başarılı olamayacağını söyleyerek, kendilerine hep “nereden buldunuz bu enerjiyi” şeklinde soru sorulduğunu, kendilerinin de yaşamak için durmadan çalışmak ve üretmek gerektiğini, usta olmanın da böyle bir şey olduğunu, o enerjinin de buradan geldiğini ifade ettiklerini belirtti. 

 

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Son Güncelleme: 10.06.2018 17:19
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