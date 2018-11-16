Taner 5 ay hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Başkanlığını Nüvit Gazi Hacı, Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla’nın oluşturduğu heyetin kararını başkan Nüvit Gazi Hacı açıkladı.

Başkan Nüvit Gazi Hacı, sanık Mehmet Tener’in 10 Kasım 2016 yılında gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda tutuklandığını anımsattı. Hacı, sanık Tener’in yargılandığı suçların uzun süreli hapislik içeren ciddi ve vahim suçlar olduğuna dikkati çekerek Tener’in benzer sabıkası olmadığına değindi. KKTC sınırları içinde yaşayanların yasalara aykırı davranamayacağının altını çizen Hacı, Tener’in evinde ele geçirilen tabancanın yanı sıra ele geçirilen 31 adet canlı merminin azımsanmayacak bir miktar olduğuna değindi. Uyuşturucu çeşitleri arasında, kokainin en zararlı madde olduğunu ifade eden Hacı, sanık Mehmet Tener’in bu suçları işlediğini ifade etti. Başkan Nüvit Gazi Hacı, Tener’i işlediği suçlardan 5 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

