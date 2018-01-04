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Tam teçhizatlı uyuşturucu serası

KKTC’ye okumaya gelen Enes Kılınç, uyuşturucu bitkisi ziraatçiliğine soyundu. Kılınç’ın evine yaptığı baskında, dolap içerisine kurulmuş tam teçhizatlı uyuşturucu serası bulundu

Tam teçhizatlı uyuşturucu serası

KKTC’ye okumaya gelen Enes Kılınç, uyuşturucu bitkisi ziraatçiliğine soyundu. Kılınç’ın evine yaptığı baskında, dolap içerisine kurulmuş tam teçhizatlı uyuşturucu serası bulundu

04 Ocak 2018 Perşembe 09:30
Tam teçhizatlı uyuşturucu serası
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PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri önceki gün aldığı ihbar üzerine Enis Kılınç’ın evine yaptığı baskında, dolap içerisine kurulmuş tam teçhizatlı uyuşturucu serası buldu. Yatak odasındaki dolap içerisinde özenle ve profesyonelce muhtelif boylarda 7 kök Hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bitki yetiştirdiği tespit edilen zanlı Enes Kılınç tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde bitkisi ziraati” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Kılınç aleyhinde 2 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Meselenin tahkikat memuru Nurettin Enginer, 2 Ocak tarihinde alınan bir bilgide zanlı Enes Kılınç’ın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Alınan bilgi üzerine konu adrese gidilerek zanlının tespit edildiğini belirten Enginer, evde yapılan aramada zanlı Kılınç’ın yatak odasındaki dolap içerisinde 5 adet yarım pet şişe ve 2 karton kap içerisinde ekilmiş boyları 36 cm, 38 cm, 41 cm, 43 cm, 43 cm, 56 cm ve 62 cm olan Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitki bulunduğunu açıkladı. Enginer, yine zanlı Kılınç tarafından  konu bitkilerin doğal ortamda yetişmesini sağlamak amacıyla dolap içerisine dizayn edilmiş 2 adet florasan ampül, 1 ade projektör, dolap içerisine yansıma yapılması için sarılan folyo, araç güneş koruyucuları, 1 adet termometre, bitkilerin karbondioksit ihtiyacını gidermek amacıyla yapılan toplam 6 adet küçük pet şişe kesilerek içerisine su, pak maya ve şeker konan kaplar, 1 adet buhar makinesi, 1 adet küçük vantilatör, kullanılan adaptörler, 1 adet sıvı gübre, çiçek toprağı ve konu bitkilerin köklerinin oksijen alması amacıyla kullanılan zirai ilacın bulunarak emare alındığını açıkladı. Yine ayni oda içerisinde masa üzerinde, konu bitkiler üzerinden kesilen 2 adet Hintkeneviri bitkisi yaprağı olduğuna inanılan yaprak ve dolap üzerinde Hintkeneviri tohumlarının da bulunduğunu belirten Enginer, tahkikat maksatlı emare olarak alındığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Enginer, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Enes Kılınç’ın tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Halkın Sesi - Gamze PİR BAYKUR

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