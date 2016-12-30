Talip Emiroğlu'ndan Yeni Kitap

Eğitim sektörüne 30 yılını vermiş olan Talip Emiroğlu birikimlerini yazdığı ikinci kitabı "Eğitim ve Çocuklar" raflardaki yerini aldı.

30 yıllık eğitimci ve Ada Kent Üniversitesi’nin sahibi de olan Emiroğlu, Türkiye'deki eğitimin son dönemlerini, kendine özgü üslubuyla anlattığı ve çoğu yayınlanmış olan makalelerden oluşan ve Chivi yayınlarından çıkan Kitap, eğitimde akademik bakışla uygulayıcı bakışı sentezliyor.





Atatürk'ten cumhuriyet sonrasına, Türkiye'deki eğitimin dünü ve bugününü ele alan ve sevabıyla günahıyla ülkemizdeki eğitimin röntgenini çeken Emiroğlu'nun kitabı hem eğitimcilere hem yöneticilere hem de anne-babalara yol gösterecek.

Prof. Dr. Adil Çağlar'ın arka kapak yazısında yer alan şu cümleleri kitabı en yalın şekilde "Eğitim ve Çocuklar" hakkında bilgi veriyor:

"Bir insanın insanlığa bırakabileceği en değerli miraslardan biri düşünceleri ve tahayyülleridir. Kitap, bu değerlerin beden bulmuş ve sonsuzluk kazanmış halidir. Medeniyetin yazıya muhtaç oluşunun anlamı burada yatmaktadır. Talip Emiroğlu eğitim kökenli, ülkemizin önde gelen eğitim yatırımcılarından ve yöneticilerinden biridir. Emiroğlu'nun ülkemizdeki özel eğitime ve kamu eğitimine yaptığı katkılar, desteklediği projeler, anaokulundan yükseköğretime kadar eğitime kazandırdığı kurumlar çok önemli ve değerlidir. Tüm bunların yanında Türk ve dünya eğitimi hakkında söyleyecek çok değerli ve kalıcı düşüncelere sahiptir. Elinizdeki kitap bu gerçeğin bir göstergesidir."