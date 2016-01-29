Talih Kuşu Girne'ye Kondu

TALİH KUŞU GİRNE'YE KONDU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen Devlet Piyangosu’nun çekilişi bu akşam yapıldı. 28 Ocak 2016 tarihli Devlet Piyangosu çekilişinde büyük ikramiye olan 450.000 TL, “07501” numaralı bilete isabet etti.

Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde 450.000 TL’lik büyük ikramiye Girne bölgesinde satılan “07501” numaralı bilete isabet etti. Genç TV’den canlı yayında çekilen Devlet Piyangosu’nun büyük ikramiyesinin bileti, Piyangolar Birimi Girne Şubesi’nden satıldı.

8 Şubat 2016 çekilişinde büyük ikramiye 150.000 TL

Yeni düzenleme ile artık ayın 8, 18 ve 28’inde yani ayda üç kere çekilecek olan Devlet Piyangosu’nun 8 Şubat 2016 tarihli çekilişinde büyük ikramiye 150.000 TL, toplam ikramiye 422.700 TL ve bilet fiyatı 12,50 TL’den yarın (29 Ocak Cuma) itibari ile satışa sunulacak.





DEVLET PİYANGOSU TAM LİSTE

Çekiliş Tarihi Bilet Numarası Kazandığı İkramiye

28 Ocak 2016 0750 1450.000 TL Kazandınız

28 Ocak 2016 3333 210.000 TL Kazandınız

28 Ocak 2016 0931 45.000 TL Kazandınız

28 Ocak 2016 36769 546322.500 TL Kazandınız

28 Ocak 2016 10701 15193 15252 164371.000 TL Kazandınız

28 Ocak 2016 13822 18659 30334 40737 60516 62737 68082 71090500 TL Kazandınız

28 Ocak 2016 08912 14667 27922 37710 49791 73164 74528 76141 78142 79681250 TL Kazandınız

28 Ocak 2016 04238 13915 15262 16113 26254 30788 33866 37841 60968 65419 65634 73269100 TL Kazandınız

28 Ocak 2016 10443 12638 16769 22619 24695 30083 30407 32772 35502 35690 36548 36721 40999 42958 45443 55499 56641 72605 73946 7572050 TL Kazandınız

28 Ocak 2016

Son dört rakama göre yok 30 TL Kazandınız

28 Ocak 2016

Son üç rakama göre yok 15 TL Kazandınız

28 Ocak 2016

Son iki rakama göre 28 87 25 TL Kazandınız

28 Ocak 2016

Son bir rakamına göre 0 7 12.5 TL Kazandınız



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