TALEP ARTTIKÇA, KAÇAK DA ARTIYOR!

Kaçak yollarla ağaç kesimi ve odun satışı yapıldığını ileri süren odun satıcısı işletmeler, yanlış uygulamadan dert yanarken, Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat ise halkın bilinçli olmadığını ve şöminelerin hızla arttığını belirtti. Her iki kesim ortak derdi ise: ‘Denetimsizlik’… Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat: “Bilinç eksikliği var” Odun satıcısı Necat Besim: “Kişiler gidip kendi odununu kesip yakacak diye yasal izinle ormandan odun kesiyor fakat dönüp satıyor” Odun satıcısı Osman Gezer “Kaçak odunlar yüzünden bu işi bırakanlar oluyor, çok zordayız…”

Fehime ALASYA

Havanın soğumasıyla birlikte ısınmak için uygun şart arayan vatandaşın gözü oduna çevrildi.

Maliyeti yüksek olan elektrik veya tüp gaz ile ısınmaktan korkan vatandaşlar, şömine veya odun sobaları ile ısınmaya yöneldi. Ülkedeki odun talebinin her geçen gün arttığını belirten Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat, odun talebini karşılamakta zorlandıklarını ifade ederken, buna karşın odun satan işletmeler işlerinin zayıığından dert yandı. Kaçak yollarla ağaç kesimi ve odun satışı yapıldığını ileri süren odun satıcısı işletmeler, yanlış uygulamadan dert yanarken, Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat ise halkın bilinçli olmadığını ve şöminelerin hızla arttığını belirtti, her iki kesim ortak derdi ise ‘Denetimsizlik’… Odun satan işletmeler, orman dairesinin izniyle yapılan odun kesimleri ve kaçak odun satışlarının sektörü olumsuz etkilediğini ifade etti. .

“Odun talebine yetişemiyoruz” diyen Orman Dairesine karşın, satışların çok durgun olduğunu söyleyen yasal izinli odun satıcıları, bunun başlıca nedenleri arasında uygulanan yanlış yönetim ve kaçak kesimlerden yakındı. “Kaçak kesimlere karşı tutum geliştirilmeli…” Kaçak ağaç kesimlerinin ve kaçak odun satışlarının her yıl yaşandığına dikkat çeken Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat, halkın yeteri bilince ulaşamadığını ifade etti. Geçmiş yıllara oranla kaçak kesimlerde herhangi bir düşüş gözlemlemediklerini kaydeden Fırat, ısınmak için yapılan kaçak kesimlerin önüne geçmek için devletin önlem alması gerektiğini belirtti. “Farkındalık yaratırsak algı düzeyi artar, buna bağlı olarak bilinç seviyemiz yükselir ve kaçak kesimlere karşı tutum geliştiririz” diyen Fırat, bu bağlamda devlete, halka, sivil toplum örgütlerine ve medyaya büyük görev düştüğünü anlattı.

Koruma Faydalanma Şube Müdürü Ercan Poyraz ise bu yıl kaçak ağaç kesimi nedeniyle hiçbir yasa dışı olayın kayıtlara geçmediğini belirtti. “Önüne gelen oduncu oldu, hiçbir kontrol ve denetim yok” Kaçak yapılan kesim ve odun satışlarının odun satıcılarını olumsuz etkilediğini belirten işletme sahipleri, orman dairesi tarafından kişilere verilen kesim izninin sektöre büyük darbe vurduğunu ifade etti. Bu tarz uygulamanın vatandaşı rahatlatmak yerine art niyetli kişiler tarafından suiistimal edildiği için zora girdiklerini belirttiler. “Önüne gelen oduncu oldu, hiçbir kontrol ve denetim yok” diyen işletme sahipleri denetimsizlikten yakındı. Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat: “Bilinç eksikliği var” “Her yıl durum aynıdır, halkta bilinç eksikliği var. Yasalar ve cezaları duyurmamıza karşın yine de kaçak kesimler yapılıyor. Elektrik enerjisi pahalı, her evde de şömineler var o yüzden kaçak kesimlere başvuruyorlar. Üstelik bu şömineler de kontrolsüzce gün be gün çoğalıyor, bunlar denetim altına alınmalı… Tüm bunlardan kaynaklı kaçak kesimler oluyor, bunlarda bizim yakaladıklarımız da yakalayamadıklarımız da var… Halktan istediğimiz motor sesi, istienmiş odun veya kaçak yapılan kesimleri görür görmez orman dairesine haber versinler, Alo 177’yi arasınlar. Bu bilinç olayıdır, bir ağaç kolay yetişmiyor, çok uğraş ve zaman gerektirir. Ormanlar önceden aldığımız mirasımızdır, koruyarak arttırmalı ve gelecek nesillere bırakmalıyız.

Devletimize de görev düşüyor, alternatif veya ucuz enerji kaynakları kullanmalıyız ki buna tenezzül etmeyelim. Geçen yıl en yoğun kaçak kesim Alevkayası Bölgesi, Karpaz Bölgesi, Salamis, Kantarada çok yoğun olmuştu, genelde bu bölgelerde oluyor.” “Bu oluşumla kaçak odun yapımını engellemeliyiz” “Yasa çerçevesinde şömineleri kontrol altına almalıyız… Yapılan birçok yeni yapı var ve hepsinin de şöminesi var, bu oluşumla kaçak odun yapımını engellemeliyiz. Orman dairesi ve devletten yetkili şirketler satış yapmakla yükümlüdür. Halk bunun dışında birinden onun almamalı, kaçak odunları kabul etmemeli. Halkımızın büyük bir kısmı bizim satış noktalarımızdan alıyor.” “Cezası bir asgari ücretten hapis cezasına kadar gidiyor” “Devlete, halka ve sivil toplum örgütlerine ve özellikle medyaya bilincin arttırmak ve halkın algı düzeyini yükseltmesine, bilinç seviyesini arttırmasına ve tutum yükseltmesine de yardımcı olacaktır. Farkındalık yaratırsak algı düzeyi artar, buna bağlı olarak bilinç seviyemiz yükselir ve kaçak kesimlere karşı tutum geliştiririz. Cezası bir asgari ücretten hapis cezasına kadar gidiyor. Orman kaynaklarımız belli, koruyarak arttırmamız gerekiyor. Özellikle ısınmak için yapılan bu kaçakçılıklarla devlet mücadele vermeli. “