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Talat:“Sosyal Medya Üzerinden Hakareti Caydırmak İçin Yasal Düzenleme Yapılmalı”

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP-BG Milletvekli Doğuş Derya’ya yönelendirilen hakaretler üzerine, benzer hakaretleri caydırmak için için yasal düzenlemenin yapılması gerektiğini söyledi.

Talat:“Sosyal Medya Üzerinden Hakareti Caydırmak İçin Yasal Düzenleme Yapılmalı”

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP-BG Milletvekli Doğuş Derya’ya yönelendirilen hakaretler üzerine, benzer hakaretleri caydırmak için için yasal düzenlemenin yapılması gerektiğini söyledi.

18 Aralık 2014 Perşembe 13:55
Talat:“Sosyal Medya Üzerinden Hakareti Caydırmak İçin Yasal Düzenleme Yapılmalı”
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 İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP-BG Milletvekli Doğuş Derya’ya yönelendirilen hakaretler üzerine, benzer hakaretleri caydırmak için için yasal düzenlemenin yapılması gerektiğini söyledi.

İkinci Cumhurbaşkanı’nın ofisinden verilen bilgiye göre Mehmet Ali Talat, Diyalog TV’de katıldığı bir programda CTP milletvekili Doğuş Derya’ya bazı sivil toplumörgütü başkanları ve kişiler tarafından yapılan hakaretlerin “akıl almaz” olduğunu kaydetti ve hakarette bulunan kişilerin bulundukları örgütlerden azledilmesiçağrısında bulundu.

Hakaretin fikir özgürlüğü ile ilgisi olmadığını kaydeden Talat, bu konuda yargının da sorumluluğu bulunduğunu, çoğu zaman yargıcın özür diletip meseleyi kapatma eğilimine girdiğini savundu.

Sosyal medyanın bir sorumsuzluk alanı haline geldiğini, bazı insanların karşısındakini görmeden hakaretler yağdırmayı alışkanlık haline getirdiğini savunan Talat, konu ile ilgili yasal eksikliklerin derhal giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Talat, “Doğuş Derya olayında haddini bilmez hakaretlere bulaşanları duyunca kulaklarıma inanamadım. Bu insanlar bu konumlara nasıl gelebildiler diye hayıflandım, gerçekten çok üzücü” dedi.

MÜZAKERELER

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun Kıbrıs konusunda 2012 yılında, Rum tarafı Avrupa Birliği dönem başkanlığını alıyor gerekçesiyle görüşmelerden çekildiğini, bunu daha sonra Kıbrıs Rum Lideri Nikos Anastasiades’in manevralarının izlediğini savunan Talat, “Eroğlu’nun hiçbir uluslararası çabasının olmadığını ve Kıbrıslı Türkleri tekrar dünyadan tecrit ettiğini”ileri sürdü.Talat, Eroğlu’nun Cumhurbaşkanı seçilmemesinin dünyaya güzel bir mesaj olacağını da iddia etti.

Eroğlu’nun iç konularda da topluma çok büyük zararları olduğunu ileri süren Talat, Girne Emirnamesi’nde yapılan değişiklikler, koleje giriş sınavı uygulamasının geri getirilmesi ve KTHY’nin kapanmasında rol oynadığını savundu.

SANAYİ BÖLGESİ

Talat, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen su baskını ve diğer sorunlarıyla ilgili olarak,bölgenin Sanayi Dairesine bağlı olduğunu, halbuki beledi sorunların giderilmesi için bölgenin belediyeye bağlı olması gerektiğini söyledi.

Talat, Sanayi Dairesi’nin beledi işler yapabilmesi için personele ve gerekli donanıma sahip olması gerektiğini söyledi.

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