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Talat: “çözümsüzlük Çözümdür Anlayışı Tarihe Gömülecek”

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Ofisinden verilen bilgiye göre, Talat, BRT’de katıldığı bir programda güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Talat: “çözümsüzlük Çözümdür Anlayışı Tarihe Gömülecek”

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Ofisinden verilen bilgiye göre, Talat, BRT’de katıldığı bir programda güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

23 Kasım 2014 Pazar 13:30
Talat: “çözümsüzlük Çözümdür Anlayışı Tarihe Gömülecek”
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Lefkoşa, 23 Kasım 14 (.): 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat,
Ofisinden verilen bilgiye göre, Talat, BRT’de katıldığı bir programda güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bazı milletvekillerinin partisinden istifa etmesi veya parti değiştirmesi ile ilgili soru üzerine Talat, bu konuyu etik bulmadığını söyledi ve sisteme eleştiriler getirerek, konunun aynı zamanda kültürel bir konu olduğunu, vatandaşın da milletvekili seçerken dikkatli olması gerektiğini anlattı.

Talat, Güney Kıbrıs’ta bu tür olayların olmadığını, olsa bile çok ender olduğunu, başkanlık sisteminde bu tür hareketlerin en aza indiğini, çünkü milletvekillerinin yasama organının üyeleri olduklarını, bakanlık yapmalarının söz konusu olmadığını, bu sistemin artık ciddiyetle tartışılması gerektiğini belirtti.

SEÇİMLER

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de değerlendiren Talat, göründüğü kadarıyla seçimlerin büyük bir yarış olacağını, CTP adayının şansının çok yüksek olduğunu, CTP’nin en büyük parti olması yanı sıra vatandaşın artık çözümsüzlükten bıkmış olması nedeniyle bu değerlendirmeyi yaptığını savundu ve “Bana göre Siber Sibel bu seçimi alır” iddiasında bulundu.

“BÖYLE ŞEY OLUR MU?”

Sosyal medya da dahil birçok yayında kendisinin bağımsız aday olabileceği şeklinde iddialar olduğunun sorulması üzerine Talat, “Böyle şey olur mu?” dedi ve kendisinin CTP adayını desteklediğini önceden açıkladığını anlattı.

2. Cumhurbaşkanı Talat, “çözümsüzlük çözümdür” anlayışını tarihe gömmek gibi bir görevleri olduğunu ifade ederek “Önümüze bakacağız” dedi.

Kıbrıs sorununda gelinen aşamayı da değerlendiren Talat, Rum lider Anastasiades’in kendisini ekonomiye verdiğini, ekonominin yıkımını bahane olarak kullanıp çözümden uzak durduğunu, Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun ise çözüm istermiş gibi davrandığını ama dünyanın gerçeği çok iyi anladığını ileri sürdü.

Eroğlu’nun ikide birde “çözüm dışında başka alternatifler de olduğunu” söylediğini,  Rum tarafının ve yabancıların bunu alıp kullandıklarını öne süren Talat, halbuki bunun tam tersi bir mücadele içinde olunması ve Rum tarafını çözüm konusunda baskı altına almak gerektiğini kaydetti. Talat, “Ama bunun için çözüm vizyonuna ihtiyaç var” dedi.

Son krizde bile Rum tarafının suçlanmadığına dikkat çeken Talat, sorunun tarafı olarak çözüm konusunda üçüncü taraflardan çok bizim istekli olmamız gerektiğini belirtti.

Doğal gaz konusunda Rum tarafının Türklerin gaza ortak olduğunu kabul ettiklerini, bu noktayı basamak olarak görmek gerektiğini kaydeden Talat, Kıbrıs Rum tarafından beklentinin bize bir şey vermesi gerektiği şeklinde olmadığını, ortaklık olduğunu söyledi. Talat, ancak bu durumda Türk tarafı olarak görüşmelerde samimiyetin olduğunu dünyaya anlatmak gerektiğini kaydetti.

(HA)

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