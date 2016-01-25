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Talat: ''Kıbrıs Sorunu Çözüm Rayına Girmiştir''

İkinci Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs sorununun çözüm rayına girdiğine inandığını belirtti.

Talat: ''Kıbrıs Sorunu Çözüm Rayına Girmiştir''

İkinci Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs sorununun çözüm rayına girdiğine inandığını belirtti.

25 Ocak 2016 Pazartesi 14:34
Talat: ''Kıbrıs Sorunu Çözüm Rayına Girmiştir''
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TALAT: “KIBRIS SORUNU ÇÖZÜM RAYINA GİRMİŞTİR”

 İkinci Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Talat,  Kıbrıs sorununun çözüm rayına girdiğine inandığını belirtti.

Mehmet Ali Talat, Öztürk Yılmaz başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Dışilişkiler Komitesi’ni Dereboyu’ndaki ofisinde kabul etti.

Kabulde yaptığı konuşmada, Talat, genel olarak Türkiye’de muhalefetteki partilerin Kıbrıs sorununa olan ilgilisinin yüksek olmadığını, bu nedenle ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kıbrıs sorununun farklı bir ortama girdiğini belirten Talat, “Kıbrıs sorunu çözüm rayına girmiştir” dedi.

“TARİH VERMEK ZOR”

Geçmişte çözüm metninin mart ayına kadar hazır olmasının tahmin edildiğini ancak şimdi müzakerelerdeki aktörlerin,  Mayıs ayını geçeceğini fakat 2016’da hazır olacağını söylediğini bu  nedenle “tarih vermenin zor” olduğunu kaydetti.

Kıbrıslı Rumların çözümün kendileri için ihtiyaç olduğuna geçmişte çok fazla inanmadığını, ancak şimdi çözüm olmadan geleceklerinin pek parlak olmadığını görmeye başladıklarını, Güney Kıbrıs’ta da yaşanan ekonomik krizin bunun göstergesi olduğunu ifade eden Talat,  çözüm bulunması halinde ekonomik hareketliliğin artacağını, Maraş’ın kapalı bölgesinin açılacağını, bunun yanında Kıbrıslı Rumların güvenlik duygusunun da üst düzeye çıkarabileceğini belirtti.

“UMUTLUYUZ”

Talat, “Bu önemli farklılıklar, Kıbrıs’taki oyun planını bir anlamda değiştirdi. İlk defa, çözüm yönünde tüm aktörler olumlu bir tutum içine girdi. Bu nedenle de umutluyuz” dedi.

YILMAZ

CHP Dışilişkiler Komitesi Başkanı Öztürk Yılmaz ise Parti olarak Kıbrıs’ta tarafların arasında siyasi eşitliğe dayalı, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasını görmek istediklerini, Kıbrıs sorununun siyasi malzeme yapılmasının söz konusu olmadığını kaydetti.

Yılmaz, Kıbrıs’a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından müzakerelerin nasıl gittiği hakkında görüşme yapmak, muhalefetten bu konuda beklentileri öğrenmek için gönderildiklerini ifade etti.

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