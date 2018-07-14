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Taksiciler sorunlarına çözüm istiyor

“TAKSİCİNİN SABRI TÜKENİYOR”

Taksiciler sorunlarına çözüm istiyor

“TAKSİCİNİN SABRI TÜKENİYOR”

14 Temmuz 2018 Cumartesi 14:14
Taksiciler sorunlarına çözüm istiyor

“TAKSİCİNİN SABRI TÜKENİYOR”

Birleşik Taksiciler Birliği ve tüm Taksici Birlikleri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’a bir çok kez sektörün sıkıntılarını anlattıklarını ve çözüm beklediklerini, ancak aradan geçen 5 ayda hiçbir gelişme yaşanmadığını açıkladı.

Birleşik Taksiciler Birliği ve tüm Taksici Birlikleri adına yapılan yazılı açıklamada akaryakıta yapılan zamlara dikkat çekilerek, zamların devam etmesine rağmen taksimetrelere zam yapılmadan “bedava” iş yapmaya çalışıldığı savunuldu..

Ortak açıklamada, casinoların yaptığı taşımacılığın neye hizmet ettiği sorularak, sorunlar ivedilikle çözülmediği takdirde eyleme gidileceği uyarısında bulunuldu.
 

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Son Güncelleme: 14.07.2018 17:23
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