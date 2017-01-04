FLAŞ HABER

Yoğun Bakımda

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Ocak 2017 Çarşamba 14:33

TAKLA ATTI, TARLAYA UÇTU!

Düz yolda taklalar atarak tarlaya uçtu

TAKLA ATTI, TARLAYA UÇTU!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
TAKLA ATTI, TARLAYA UÇTU!
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araba düz yolda taklalar atarak tarlaya uçtu

2 KİŞİ YARALANDI:
Vahdet Bozlar dün sabah saatlerinde KT 028 plakalı arabası ile Yonca Kavşağı-Ercan arasında seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araba taklalar atarak tarlaya uçtu. Bozlar ile araçta yolcu olarak bulunan Naime Dağdelen yaralandı
Ülkede dün ardı ardına yaşanan trafik kazaları korkuttu. Ercan yolunda dün sabah saat 10.30 sıralarında meydana gelen kazada, Vahdet Bozlar yönetimindeki KT 028 plakalı aracı ile dikkatsiz bir şekilde seyrettiği esnada direksiyon hâkimiyetini kaybetti.
Bozlar’ın yönetimindeki araba yolun solunda bulunan tarlaya uçarak, birkaç takla attıktan sonra durabildi. Sürücü Bozlar ve araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Naime Dağdelen yoldan geçenlerin yardımı ile araçtan dışarıya çıkarıldı.

Tedavileri devam ediyor
Bozlar ve Dağdelen olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, “112” Acil Servis ile Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ancak tedavi maksatlı müşahede altında tutuldukları öğrenildi.

Polisin kazayla ilgili yürüttüğü soruşturma halen devam ediyor.


Havadis
 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKINCI: “TARİHİ FIRSAT YİTİRİLMEMELİ, HERKES OLUMLU KATKI YAPMALI” AKINCI: “TARİHİ FIRSAT YİTİRİLMEMELİ, HERKES...
DPÖ, Aralık Hayat Pahalılığı Rakamları Açıklandı DPÖ, Aralık Hayat Pahalılığı Rakamları Açıklandı
Yoğun Bakımda Yoğun Bakımda
Ölüm Korkusu Yaşadı Ölüm Korkusu Yaşadı
Dikkat! Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi Var Dikkat! Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi Var
DİYABET DERNEĞİ’NDE SOHBET TOPLANTISI DİYABET DERNEĞİ’NDE SOHBET TOPLANTISI
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

AKINCI: “TARİHİ FIRSAT YİTİRİLMEMELİ,...

Haberi Oku