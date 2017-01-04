TAKLA ATTI, TARLAYA UÇTU!



Vahdet Bozlar dün sabah saatlerinde KT 028 plakalı arabası ile Yonca Kavşağı-Ercan arasında seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araba taklalar atarak tarlaya uçtu. Bozlar ile araçta yolcu olarak bulunan Naime Dağdelen yaralandıÜlkede dün ardı ardına yaşanan trafik kazaları korkuttu. Ercan yolunda dün sabah saat 10.30 sıralarında meydana gelen kazada, Vahdet Bozlar yönetimindeki KT 028 plakalı aracı ile dikkatsiz bir şekilde seyrettiği esnada direksiyon hâkimiyetini kaybetti.Bozlar’ın yönetimindeki araba yolun solunda bulunan tarlaya uçarak, birkaç takla attıktan sonra durabildi. Sürücü Bozlar ve araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Naime Dağdelen yoldan geçenlerin yardımı ile araçtan dışarıya çıkarıldı.Bozlar ve Dağdelen olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, “112” Acil Servis ile Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ancak tedavi maksatlı müşahede altında tutuldukları öğrenildi.Polisin kazayla ilgili yürüttüğü soruşturma halen devam ediyor.Havadis