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Takla Atarak Tarlaya Uçtu

Aracı ile 4 takla attı

Takla Atarak Tarlaya Uçtu

Aracı ile 4 takla attı

18 Ocak 2016 Pazartesi 09:41
Takla Atarak Tarlaya Uçtu
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 TAKLA ATARAK TARLAYA UÇTU

Dün sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu kaza yapan 22 yaşındaki Sinan Payas kazayı hafif sıyrıklarla atlattı

Mağusa-Lefkoşa anayolunda dün sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazası görenleri korkuttu. Aşırı süratli olduğu öğrenilen Sinan Payas, yönetimindeki FY 076 plakalı salon aracın direksiyon hâkimiyetini kaybedince taklalar atarak yolun solunda bulunan boş tarlada durabildi. Yoldan geçenlerin yardımı ile araçtan çıkarılan Sinan Payas, kaza yerine çağrılan 112 ambulansla Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre sağlık durumu iyi olan Payas’ın, kontrol amaçlı müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Aracı ile 4 takla attı
Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre kaza dün sabah saatlerinde Mağusa-Lefkoşa anayolunun 32 ile 33 kilometreleri arasında saat 07.15 sıralarında meydana geldi. Sinan Payas yönetimindeki FY 076 plakalı salon araç ile Mağusa’dan Lefkoşa’ya doğru seyrederken aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu sağa meyilli viraja geldiği zaman yolun solundan çıktı. Payas aracı ile 4 takla atarak yolun solunda bulunan boş tarlada durabildi.



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Son Güncelleme: 18.01.2016 09:41
Anahtar Kelimeler:
Takla Atarak Tarlaya Uçtu
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