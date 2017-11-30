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30 Kasım 2017 Perşembe 07:51

Takla atan araç yan durabildi

Takla atan araç yan durabildi
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Takla atan araç yan durabildi

Tatlısu-Geçitkale Anayolu’nda dün sabahın ilk saatlerinde trafik kazası meydana geldi.  Mersinlik Piknik Alanı kavşağı yakınlarında yaşanan kazada İllarion Pavlovich Mikhailov hafif yaralandı.

İllarion Pavlovich Mikhailov sürdüğü KG 237 plakalı araç ile Geçitkale’den Tatlısu’ya doğru giderken dikkatsizliği sonucu viraja geldiğinde aracı kaymaya başladı. Mikhailov’un sürüdüğü araç yoldan çıktı, yol kenarında bulunan su kanalına düştü ardından aracın ön kısmı beton su kanalına vurarak bir takla attı.

Savrulan araç yan yatarak durabildi. Kaza sonucu konu araçta 12 bin TL tahmini hasar oluştu. Polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

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