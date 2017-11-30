Takla atan araç yan durabildi

Savrulan araç yan yatarak durabildi. Kaza sonucu konu araçta 12 bin TL tahmini hasar oluştu. Polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

İllarion Pavlovich Mikhailov sürdüğü KG 237 plakalı araç ile Geçitkale’den Tatlısu’ya doğru giderken dikkatsizliği sonucu viraja geldiğinde aracı kaymaya başladı. Mikhailov’un sürüdüğü araç yoldan çıktı, yol kenarında bulunan su kanalına düştü ardından aracın ön kısmı beton su kanalına vurarak bir takla attı.