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20 Aralık 2016 Salı 11:26

TAK’ın 43. Kuruluş Yıldönümü…

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türk Ajansı- Kıbrıs’ın (TAK) 43. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Emin Akkor başkanlığındaki TAK Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

TAK'ın 43. Kuruluş Yıldönümü…
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BAŞBAKAN YARDIMCISI DENKTAŞ, TAK YÖNETİM KURULU’NU KABUL ETTİ

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türk Ajansı- Kıbrıs’ın (TAK) 43. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Emin Akkor başkanlığındaki TAK Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Kabulde, TAK Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı ile TAK Yönetim Kurulu Üyeleri, BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu  Özkurt ve Emir Ertorun hazır bulundu.

TAK Yönetim Kurulu Başkanı Emin Akkor kabulde yaptığı konuşmada, Denktaş’a kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti.

“Göreve geldiğinizden itibaren TAK Ajansı’yla ilgili sizlerle paylaştığımız sıkıntıların aşılmasında bize verdiğiniz katkılardan ötürü tekrar teşekkür ederim. Birçok sıkıntının aşılmasında katkılarınızın büyük rolü olmuştur” diyen Akkor, başta terfiler olmak üzere çözülmeyi bekleyen sıkıntılarla ilgili destek istedi.

DENKTAŞ

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş da kabulde yaptığı konuşmada, TAK’ın ülkenin önemli kurumlarından olduğunu dile getirdi.

Terfilerle birlikte personel ve araç gereç artırımına gidilmesi gerekeceğini anlatan Denktaş, “2017 bütçesi bunun için elverişli bir bütçe olacak diye düşünüyorum” dedi.

“YASADA BAZI DEĞİŞİKLİKLER GÜNDEME GELEBİLİR”

TAK Yasası’nda bazı değişikliklerin gündeme gelebileceğini dile getiren Denktaş, TAK haberleri konusunda uzun süredir gazetelere verilen desteğin yeniden elden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

TAK’ın özgelirlerini daha çalışır hale getirmek gerektiğini dile getiren Denktaş, sorunların elbirliğiyle aşılabileceğini anlattı.

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