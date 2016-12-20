TAK’ın 43. Kuruluş Yıldönümü

TAK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ CUMHURBAŞKANI AKINCI’YI ZİYARET ETTİ

AKINCI: “TAK’IN GEREK PERSONEL GEREK TEKNİK EKSİKLİKLERİNDEN HABERDARIM. BUNLARIN EN KISA SÜREDE GİDERİLMESİ İÇİN HÜKÜMET DE YARDIMCI OLMALI”

Türk Ajansı-Kıbrıs’ın (TAK) 43. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle TAK Yönetim kurulu üyeleri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret etti.

Ziyareti gerçekleştiren TAK heyetinde, TAK Yönetim Kurulu Başkanı Emin Akkor, TAK Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı, yönetim kurulu üyeleri BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu ve Emir Ertorun yer aldı.

Kabulde konuşan TAK Yönetim Kurulu Başkanı Emin Akkor, TAK’ın müzakere sürecini topluma sağlıklı aktarma noktasında cumhurbaşkanlığının ekipleriyle işbirliği içerisinde çalıştığını belirterek, “Toplumun haber alma özgürlüğü açısından sağlanan bu ortama teşekkür ederiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise, TAK ajansının daha nice yıllar hizmet vermesini temenni ederek, günümüz koşullarında habere hızlı ulaşmanın önemine işaret etti.

Yeni teknolojilerden yararlanarak haberi hızlı şekilde yaymanın toplum hizmeti açısından çok önemli olduğunu belirten Akıncı, dün akşam meydana gelen 3 farklı terör olayını da teknoloji ve sosyal medya sayesinde oturdukları yerde öğrendiklerini kaydetti.

Akıncı, iletişimin artık çok önemli olduğunu vurgulayarak, “TAK iç ve dış kaynaklı haberleri yansız tarafsız ve objektif şekilde topluma ulaştırma ödeviyle karşı karşıyadır” dedi.

Akıncı, TAK’ın gerek personel gerek teknik eksikliklerinden haberdar olduğunu belirterek, bunların en kısa sürede giderilmesi için hükümetin de yardımcı olması gerektiğini söyledi.

TAK’ın daha iyi bir noktaya gelmesi için bu yılki bütçede imkan sağlanıp sağlanmadığını bilemediğini dile getiren Akıncı, TAK’ı da BRT’yi de halka en iyi hizmeti verecek noktaya getirmek için el birliğiyle çalışılması gerektiğini vurguladı.