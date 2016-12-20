Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Aralık 2016 Salı 08:56

TAK’ın 43. Kuruluş Yıldönümü

Türk Ajansı-Kıbrıs’ın (TAK) 43. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle TAK Yönetim kurulu üyeleri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret etti.

TAK'ın 43. Kuruluş Yıldönümü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

TAK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ CUMHURBAŞKANI AKINCI’YI ZİYARET ETTİ

AKINCI: “TAK’IN GEREK PERSONEL GEREK TEKNİK EKSİKLİKLERİNDEN HABERDARIM. BUNLARIN EN KISA SÜREDE GİDERİLMESİ İÇİN HÜKÜMET DE YARDIMCI OLMALI”

Türk Ajansı-Kıbrıs’ın (TAK) 43. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle TAK Yönetim kurulu üyeleri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret etti.

Ziyareti gerçekleştiren TAK heyetinde, TAK Yönetim Kurulu Başkanı Emin Akkor, TAK Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı, yönetim kurulu üyeleri BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu ve Emir Ertorun yer aldı.

Kabulde konuşan TAK Yönetim Kurulu Başkanı Emin Akkor, TAK’ın müzakere sürecini topluma sağlıklı aktarma noktasında cumhurbaşkanlığının ekipleriyle işbirliği içerisinde çalıştığını belirterek, “Toplumun haber alma özgürlüğü açısından sağlanan bu ortama teşekkür ederiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise, TAK ajansının daha nice yıllar hizmet vermesini temenni ederek, günümüz koşullarında habere hızlı ulaşmanın önemine işaret etti.

Yeni teknolojilerden yararlanarak haberi hızlı şekilde yaymanın toplum hizmeti açısından çok önemli olduğunu belirten Akıncı, dün akşam meydana gelen 3 farklı terör olayını da teknoloji ve sosyal medya sayesinde oturdukları yerde öğrendiklerini kaydetti.

Akıncı, iletişimin artık çok önemli olduğunu vurgulayarak, “TAK iç ve dış kaynaklı haberleri yansız tarafsız ve objektif şekilde topluma ulaştırma ödeviyle karşı karşıyadır” dedi.

Akıncı, TAK’ın gerek personel gerek teknik eksikliklerinden haberdar olduğunu belirterek, bunların en kısa sürede giderilmesi için hükümetin de yardımcı olması gerektiğini söyledi.

TAK’ın daha iyi bir noktaya gelmesi için bu yılki bütçede imkan sağlanıp sağlanmadığını bilemediğini dile getiren Akıncı, TAK’ı da BRT’yi de halka en iyi hizmeti verecek noktaya getirmek için el birliğiyle çalışılması gerektiğini vurguladı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
TakYıldönümü
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saner’den 13. Maaş Açıklaması Saner’den 13. Maaş Açıklaması
Hanehalkı 2015 Bütçe Anketi Sonuçları Açıklandı Hanehalkı 2015 Bütçe Anketi Sonuçları Açıklandı
“Kıbrıs Türkü’nün Karanlık Yılları” İsimli Fotoğraf Sergisi Açıldı “Kıbrıs Türkü’nün Karanlık Yılları”...
DÜRÜST: “HUZUR VE GÜVENİ ŞEHİTLER, MÜCAHİTLER VE ANAVATANA BORÇLUYUZ” DÜRÜST: “HUZUR VE GÜVENİ ŞEHİTLER, MÜCAHİTLER...
21 Aralık Şehitleri Gönyeli’de De Anıldı 21 Aralık Şehitleri Gönyeli’de De Anıldı
21 – 25 Aralık Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası 21 – 25 Aralık Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Saner’den 13. Maaş Açıklaması

Haberi Oku