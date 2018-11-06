banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
213.347
DOLAR
5.3883
STERLİN
7.0471
EURO
6.1505
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Devlet Bahçeli’den Kıbrıs açıklaması
Devlet Bahçeli’den Kıbrıs açıklaması
Meclis Genel Kurulu çalışmalarını tamamladı
Meclis Genel Kurulu çalışmalarını tamamladı
Görenler zeytin ağacı yürür zannetti
GÖRENLER ZEYTİN AĞACI YÜRÜR ZANETTİ
banner282
Flaş Haber
Kermiya’da kokain operasyonu
Kapat

Tak’ın Merhum Müdürleri Terzioğlu Ve Aşık Anılacak

Lefkoşa, 6 Kasım 18 : Devlet resmi haber ajansı Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) kurucusu Said Arif Terzioğlu ile TAK’ı yasal statüye kavuşturan Kemal Aşık, ölüm yıldönümlerinde anılacak.

Tak’ın Merhum Müdürleri Terzioğlu Ve Aşık Anılacak

Lefkoşa, 6 Kasım 18 : Devlet resmi haber ajansı Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) kurucusu Said Arif Terzioğlu ile TAK’ı yasal statüye kavuşturan Kemal Aşık, ölüm yıldönümlerinde anılacak.

06 Kasım 2018 Salı 12:23
Tak’ın Merhum Müdürleri Terzioğlu Ve Aşık Anılacak

Lefkoşa, 6 Kasım 18 : Devlet resmi haber ajansı Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) kurucusu Said Arif Terzioğlu ile TAK’ı yasal statüye kavuşturan Kemal Aşık, ölüm yıldönümlerinde anılacak.
Terzioğlu, ölümünün 30. Yıldönümü dolayısıyla 12 Kasım pazartesi günü evine gerçekleştirilecek ziyaretle anılacak.
TAK’ın yasal statüye kavuşmasını sağlayan eski müdürlerinden Kemal Aşık ise, 29. ölüm yıldönümü nedeniyle 16 Kasım Cuma günü Lefkoşa Kabristanlığındaki mezarı başında, törenle anılacak.
SAİD TERZİOĞLU
TAK’ın kurucusu Said Arif Terzioğlu, 11 Kasım 1988’de geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirmiş ve doğum yeri olan İstanbul’da toprağa verilmişti.
Terzioğlu’nun mezarının İstanbul’da olması dolayısıyla geleneksel anma etkinliği Beylerbeyi’ndeki evinde gerçekleştiriliyor. Bu yılki anma etkinliği, Pazartesi saat 12.00’de yapılacak.
Terzioğlu için 11 Kasım’da, öğle namazından sonra Girne Nurettin Ersin Paşa Camii’nde, saat 15.30’da ise kendi evinde mevlit okutulacak.
KEMAL AŞIK
TAK’ı yasal statüye kavuşturan, Kıbrıs Türk medyasına önemli hizmetler veren ve uzun süre TRT’nin Kıbrıs muhabirliğini yapan gazeteci Kemal Aşık ise, 18 Kasım 1989’da yaşamını yitirmişti.
Aşık için ise 16 Kasım’da Saat 10.00’da mezarı başında anma töreni yapılacak. Törenin ardından Aşık ailesi, Aşık’ın öldüğü sırada müdürü olduğu TAK’ı ziyaret ederek, kurumun ön bahçesinde bulunan büstüne çelenk koyacak.
Bu arada Kemal Aşık için ailesi tarafından 17 Kasım’da saat 16.00’de kendi evinde mevlit okutulacak.
(EMR/ÖK)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıb-tek Yarın 4 İlçenin Bazı Bölgelerinde Elektrik Kesintisi Yapılacağını Açıkladı
Kıb-tek Yarın 4 İlçenin Bazı Bölgelerinde Elektrik Kesintisi Yapılacağını Açıkladı
Katı Atık Yönetimi Konusunda 6 Belediye, Ortak Görüş Toplantısı Gerçekleştirdi
Katı Atık Yönetimi Konusunda 6 Belediye, Ortak Görüş Toplantısı Gerçekleştirdi
Ydp İlçe Kongrelerinin Tamamlandığını Bildirdi
Ydp İlçe Kongrelerinin Tamamlandığını Bildirdi
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Personeline Organ Bağışı Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Personeline Organ Bağışı Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
Ktös’ten Merkez Bankası’na Eleştiri
Ktös’ten Merkez Bankası’na Eleştiri
Tüketiciler Derneği Akaryakıt Ve Elektrik Fiyatlarının Düşürülmesini İstedi
Tüketiciler Derneği Akaryakıt Ve Elektrik Fiyatlarının Düşürülmesini İstedi
Atan, “hükümetin Açıkladığı Hayat Pahalılığı Rakamları Gerçekleri Yansıtmıyor”
Atan, “hükümetin Açıkladığı Hayat Pahalılığı Rakamları Gerçekleri Yansıtmıyor”
Daü’de “üniversitelerde İngilizce’nin Eğitim Dili Olarak Kullanılması: Bütüncül Bir Yaklaşım” Sempozyumu Yapılacak
Daü’de “üniversitelerde İngilizce’nin Eğitim Dili Olarak Kullanılması: Bütüncül Bir Yaklaşım” Sempozyumu Yapılacak
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun Kasım Ayı Programı Açıklandı
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun Kasım Ayı Programı Açıklandı
Güngördü, Parkta Yoga Etkinliğinden Elde Edilen Geliri Kıbrıs Türk Hayvan Hakları Derneği’ne Teslim Etti
Güngördü, Parkta Yoga Etkinliğinden Elde Edilen Geliri Kıbrıs Türk Hayvan Hakları Derneği’ne Teslim Etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim