Tak’ın Merhum Müdürleri Terzioğlu Ve Aşık Anılacak



Lefkoşa, 6 Kasım 18 : Devlet resmi haber ajansı Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) kurucusu Said Arif Terzioğlu ile TAK’ı yasal statüye kavuşturan Kemal Aşık, ölüm yıldönümlerinde anılacak.

Terzioğlu, ölümünün 30. Yıldönümü dolayısıyla 12 Kasım pazartesi günü evine gerçekleştirilecek ziyaretle anılacak.

TAK’ın yasal statüye kavuşmasını sağlayan eski müdürlerinden Kemal Aşık ise, 29. ölüm yıldönümü nedeniyle 16 Kasım Cuma günü Lefkoşa Kabristanlığındaki mezarı başında, törenle anılacak.

SAİD TERZİOĞLU

TAK’ın kurucusu Said Arif Terzioğlu, 11 Kasım 1988’de geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirmiş ve doğum yeri olan İstanbul’da toprağa verilmişti.

Terzioğlu’nun mezarının İstanbul’da olması dolayısıyla geleneksel anma etkinliği Beylerbeyi’ndeki evinde gerçekleştiriliyor. Bu yılki anma etkinliği, Pazartesi saat 12.00’de yapılacak.

Terzioğlu için 11 Kasım’da, öğle namazından sonra Girne Nurettin Ersin Paşa Camii’nde, saat 15.30’da ise kendi evinde mevlit okutulacak.

KEMAL AŞIK

TAK’ı yasal statüye kavuşturan, Kıbrıs Türk medyasına önemli hizmetler veren ve uzun süre TRT’nin Kıbrıs muhabirliğini yapan gazeteci Kemal Aşık ise, 18 Kasım 1989’da yaşamını yitirmişti.

Aşık için ise 16 Kasım’da Saat 10.00’da mezarı başında anma töreni yapılacak. Törenin ardından Aşık ailesi, Aşık’ın öldüğü sırada müdürü olduğu TAK’ı ziyaret ederek, kurumun ön bahçesinde bulunan büstüne çelenk koyacak.

Bu arada Kemal Aşık için ailesi tarafından 17 Kasım’da saat 16.00’de kendi evinde mevlit okutulacak.

(EMR/ÖK)

