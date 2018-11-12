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Tak\'ın Kurucusu Said Arif Terzioğlu Ölümünün 30. Yıl Dönümünde Anıldı

Beylerbeyi, 12 Kasım 18 (.): Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) kurucusu Said Arif Terzioğlu, ölümünün 30. yıl dönümünde evine gerçekleştirilen ziyaretle anıldı.

Tak\'ın Kurucusu Said Arif Terzioğlu Ölümünün 30. Yıl Dönümünde Anıldı

Beylerbeyi, 12 Kasım 18 (.): Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) kurucusu Said Arif Terzioğlu, ölümünün 30. yıl dönümünde evine gerçekleştirilen ziyaretle anıldı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 14:37
Tak\'ın Kurucusu Said Arif Terzioğlu Ölümünün 30. Yıl Dönümünde Anıldı

Beylerbeyi, 12 Kasım 18 (.): Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) kurucusu Said Arif Terzioğlu, ölümünün 30. yıl dönümünde evine gerçekleştirilen ziyaretle anıldı.

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, Terzioğlu’nun eşi Seder ile kızı Hande Terzioğlu’nu Beylerbeyi’ndeki evlerinde ziyaret etti.
Terzioğlu’nun mezarının İstanbul’da olması dolayısıyla geleneksel anma etkinliği Beylerbeyi’ndeki evinde gerçekleştirildi.
TERZİOĞLU

Seder Terzioğlu, Said Arif Terzioğlu’nun 1960 ve 70’li yıllarda Kıbrıs’ta yaşanan olayların Türkiye’de ve dünyada duyulması ve bilinmesini sağlamak adına ajansı kurduğunu söyledi.

Seder Terzioğlu, Said Terzioğlu’nun Kıbrıs’a duyduğunu ilgi ve sevginin çok büyük olduğunu dile getirdi, muhabirliği döneminden itibaren, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile oluşan yakınlığı sayesinde adaya geldiğini kaydetti.

Kıbrıs’ta yaşananların Terzioğlu’nun çabaları sayesinde tüm dünyada duyulduğunu belirten Seder Terzioğlu, TAK’ın, eşinin çabalarıyla, çok zor koşullarda, imkansızlıklar içinde kurulduğunu, mesai saati gözetmeksizin 24 saat çalıştıklarını anlattı.

Seder Terzioğlu, eşinin her zaman en iyisini yapmaya çalışan, çalışkan ve dürüst bir kişi olduğunu söyledi.

GÜRDALLI

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı da konuşmasına “Terzioğlu’nu saygı ve minnetle anıyoruz” diyerek başladı.

Said Terzioğlu’nun kurumun temellerini çok zor koşullarda attığını söyleyen Gürdallı, kurucu olarak Terzioğlu’nun Türk Ajansı Kıbrıs’taki yerinin ayrı olduğunu belirtti.

Gürdallı, Terzioğlu tarafından kurulan ajansı, geldiği noktadan daha ileriye taşıma sorumluluğunun farkında olduğunu söyledi. Haber alma hakkının temel insan haklarından biri olduğuna işaret eden Gürdallı, Said Arif Terzioğlu’nun TAK’ı kurarark hem Kıbrıslı Türklerin habere ulaşması hem de sesinin Türkiye ve dünyaya ulaştırılmasına vesile olduğunu dile getirdi. 

Fehmi Gürdallı, Terzioğlu ve ailesinin fedakarlıklarının unutulmayacağını sözlerine ekledi.

(GÖZ/FG) FOTOĞRAFLI
Haber: Gözde Süreç Sarı Fotoğraf: Erol Uysal 


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