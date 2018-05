Tak’ın 2018 Mali Yılı Bütçesi’ne Oy Birliği...özersay: “devletin Yayın Organı Olan Tak, Hükümetin Yayın Organı Olmayacak”

AMCAOĞLU: “ÜMİDİM KURUMUN KENDİSİNE YAKIŞIR BİR NOKTAYA GELEBİLMESİ”TAÇOY: “TAK’A 5 KİŞİLİK İSTİHDAM YAPILMASI İHTİYACI GİDERECEK Mİ?”TATAR: “TAK ÜLKE MEDYASINI BESLİYOR”Lefkoşa, 14 Mayıs 18 : Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 6 milyon 894 bin TL’lik 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Cumhuriyet Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi.Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Fikri Toros, komitenin yasa tasarısı hakkında raporunu okudu. Tasarı madde madde görüşüldükten sonra tasarı isim okunarak açık şekilde oylandı. 35 evet oyu verirken, 15 milletvekili oylamaya katılmadı.Tasarı oybirliğiyle geçti.AMCAOĞLUTasarı üzerine ilk sözü UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu aldı. Amcaoğlu, bütçeyle kurumun sadece maaşları ödeyebileceğini, bu kaynağın kurumun alt yapısını güçlendirmek için yeterli olmadığını söyledi.Amcaoğlu, “Ümidim milletvekillerinin de katkılarıyla ortaya konulacak bir çalışmayla kurumun kendisine yakışır bir noktaya gelebilmesidir” dedi.Amcaoğlu, bütçenin hayırlı olmasını diledi.TAÇOYUBP Milletvekili Hasan Taçoy da TAK bütçesiyle ilgili söz aldı.Taçoy, bütçeye oylarının olumlu olacağını ifade etti. Kurumun yeni müdürüne görevinde başarı dileyen Taçoy, Fehmi Gürdallı’nın tecrübeleriyle kurumu ileriye taşıyacağına inanç belirtti.6 milyon 894 bin TL’lik TAK bütçenin 951 bin TL’sinin emeklilere ödeneceğini, kuruma kalan ücretin 5 milyon TL civarında olduğunu ifade eden Taçoy, TAK bütçesiyle ilgili her yıl konuşma yaptığını söyledi.Dövizdeki dalgalanma konusuna da değinen Taçoy, bütçe görüşmelerinde öngörülen dövizle şimdiki arasındaki farka işaret etti. Taçoy, “Hükümet düşünmeli ve çaresini bulmalı” dedi.Tedbirler konusunda birçok hususa girilmesi gerektiğini ifade eden Taçoy, geçtiğimiz yıl TAK’a 47 milyon TL’lik araç alımı söz konusu olduğunu, 77 bin TL’ye çıkılmasına rağmen üç ihalede de sonuç alınamadığını söyledi.Kurumun eski araçlar kullandığını ifade eden Taçoy, “Bu yıl 77 bin TL araç alımı için yeterli olacak mı?” diye sordu. Taçoy, bütçe yapıldığından bu yana fiyatlarda yüzde 15’lik artış olduğunu kaydederek, tüm bütçelerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği üzerinde durdu.TAK’ın görüntülü habere de geçmesi konusunda tartışmalar yapıldığını anımsatan Taçoy, “Dünyada haber anında merkeze ulaşıyor ve dağıtılıyor. Bizde de böyle bir uygulamaya geçilmeli” dedi.Tek merkezden görüntü dağıtılmasının hızlı haber için de önemli olduğunu kaydeden Taçoy, Meclisin bu konuyu incelemesi, bütçede olmayan ancak ihtiyaç olan fotoğraf makinesi, ses kayıt cihazı ve bunun gibi cihazların alınması gerektiğini söyledi.Taçoy, “Eksikliğini gördük, yaşadık, ilgili düzenlemeler yapılmazsa benzer sorunları çok yaşayacağa benziyoruz” dedi.Kurumda 47 kişi çalıştığını da ifade eden Taçoy, 5 kişinin istihdamının gerçekleşeceğini de belirterek, “Bu istihdam ihtiyacı giderecek mi? Ben gidermeyeceğini düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.Rum basındaki tüm haberlerin tercüme edilmesi gerektiğini de belirten Taçoy, “Bu konuda sorun neyse giderilsin” dedi.TATARUBP milletvekili Ersin Tatar, TAK’ın Kıbrıs Türkü’nün sesi olduğunu söyleyerek, yeni müdüre görevinde başları da diledi.TAK’ın hem günlük hayatta yaşananları hem de dış dünyaya mesaj vermede etkili bir mekanizma olduğunu ifade eden Tatar, yurtdışında bu alanda değerli ve güçlü kalemlerin yer almasının da Kıbrıs Türkü’nün sesini duyurmada önemli olacağını belirtti.İşlerin kısıtlı personelle yürütüldüğünü de söyleyen Tatar, doğru ve hızlı haberin önemli olduğunu söyledi. Ersin Tatar, TAK’ın ülke medyasını beslediğini de ifade etti.İktidarın yanı sıra muhalefetin ve tüm kesimlerin sesinin TAK’ta yer almasının önemli olduğunu belirten Tatar, “Sesimizin duyulması lazım” dedi. Tatar, ülkede basının özgür olduğunu belirtti.BRTK ile TAK’ın işbirliğinin önemine de değinen Ersin Tatar, imkanların en iyi şekilde kullanılması gerektiğini belirtti ve “Keşke imkanlar daha fazla olabilse” dedi.Kurum bütçesinin 1 milyonun emekli maaşların ve emekliye çıkacaklara ayrıldığını da ifade eden Tatar, “Dövizin artması beklenilenin çok üzerinde. Bu bütçe de koşullara göre düzenlenmeli. Olağanüstü şartlardan geçiyoruz” şeklinde konuştu.Sadece kurum bütçelerinde değil her kalemde dövizdeki dalgalanmanın sıkıntılarının görüleceğini de belirten Tatar, “Hazırlıklı olunmalı” dedi.Hükümetin bazı sektörlerdeki ödemelerinde gecikmeler olduğunu, turizm acentelerinin kendilerini aradığını söyleyen Tatar, ödemelerin gününde olmasının önemine dikkat çekti.İstihdamın etkin kadrolar çerçevesinde yapılması gerektiğini ifade eden Tatar, meraklı, işini seven ve bilen insanların göreve alınması gerektiğini söyledi. Tatar, ek mesaiye ayrılan payın da kurum için yeterli olmadığını belirtti.TAK’ın binasının da yetersiz olduğunu söyleyen Tatar, BRTK arkasına temeli atılan binanın büyük olduğunun söylendiğini kaydederek, “O gün büyük değildi de şimdi neden büyük? TAK personeli yeni binada her noktaya daha kolay ulaşabilir” dedi.Tatar, “Kıbrıs Türk halkı ve KKTC var oldukça TAK da var olacak. TAK kendini geleceğe de hazırlamak durumunda” dedi.ÖZERSAYBaşbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TAK’la ilgili konuşmaları yanıtladı.Özersay, uluslararası tecrübesi olan, liyakati yüksek yeni müdürün ve yönetimin görevini başarıyla yerine getireceğine inanç belirtti.Özersay, “TAK, hükümetin yayın organı olmayacak. Devletin haber ajansıdır ve öyle kalmalıdır. Hükümetin yayın organına dönüşmesine izin vermeyeceğiz” dedi.Çalışanlara güvendiğini de vurgulayan Özersay, sorunlarla ilgili farkındalık olduğunu, çözüm önerileri konusunda çalışıldığını aktardı.

Rumca servis, İngilizce haber, verimi artırma, personel alımı, personelin dışarıda görevlendirilmesinin hukuka uygunluğu, tarihi niteliği olan mevcut binada iyileştirme, web sitesi ve abonelik gibi konularda çalışıldığını belirten Özersay, "Bu alanlarda çalışmalarını tamamladıktan sonra TAK yönetimi kendi kararını verecek"dedi.

Özersay, TAK binasının yetersiz olsa da, tarihi bir niteliği olduğunu belirtti.

Özersay, “Önümüzdeki dönemde belli eksikliklerin giderilmesinde kuruma maddi katkı yapılabilir. Kurumun tarihi görevini yerine getirmesi, daha iyi noktada olabilmesi için alan açmak ve yardımcı olmak bizim görevimiz. Hükümet de bunu yapacak” dedi.Ersin Tatar’ın sözlerine işaret eden ve Genel Kurul’da söz alan farklı vekillerin konuşmalarının uzun uzun yazıldığını belirten Özersay, haber sitelerindeki veya gazetelerdeki manşetleri TAK’ın belirlemediğini, gazetelerin ve haber sitelerinin kendi tercihleriyle doğrultusunda manşet attığını söyledi.(RÇ/ŞEB) EK VERİLECEKHaber: Rahme Çiftçioğlu