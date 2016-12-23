Tak 43 Yaşında…

Limasol Türk Kooperatif Bankası Genel Müdürü İlkin Yoğurtcuoğlu ile Kurumsal İletişim Müdürü Özlem Kavaz Soykan yayınladıkları mesajda, “Kıbrıs Türk basının vazgeçilmez sesi olan TAK’ın 43’üncü kuruluş yıldönümünü kutlar, nice başarı dolu yıllar dileriz” ifadesine yer verdi.

Akdeniz Karpaz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ş. Alpay Ataol, ajansın 43’üncü kuruluş yıldönümünüzü kutlayarak, “Yayın hayatınıza, objektif bakış açısı ve habercilik anlayışından ödün vermeden Kıbrıs Türk halkının sesi olarak devam etmenizi dileriz” dedi.

Lefkoşa, 22 Aralık 16 : Türk Ajansı - Kıbrıs’ın (TAK) 43’üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle kurumlar, kuruluşlar ve üniversiteler mesaj yayınlamaya devam ediyor.

Türk Ajansı - Kıbrıs’ın (TAK) 43’üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle kurumlar, kuruluşlar ve üniversiteler mesaj yayınlamaya devam ediyor.