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23 Aralık 2016 Cuma 06:51

Tak 43 Yaşında…

Türk Ajansı - Kıbrıs’ın (TAK) 43’üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle kurumlar, kuruluşlar ve üniversiteler mesaj yayınlamaya devam ediyor.

Tak 43 Yaşında…
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AJANSIN YENİ YAŞI İÇİN KUTLAMA MESAJLARI YAYINLANIYOR

Lefkoşa, 22 Aralık 16 : Türk Ajansı - Kıbrıs’ın (TAK) 43’üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle kurumlar, kuruluşlar ve üniversiteler mesaj yayınlamaya devam ediyor.

Akdeniz Karpaz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ş. Alpay Ataol, ajansın 43’üncü kuruluş yıldönümünüzü kutlayarak, “Yayın hayatınıza, objektif bakış açısı ve habercilik anlayışından ödün vermeden Kıbrıs Türk halkının sesi olarak devam etmenizi dileriz” dedi.

Limasol Türk Kooperatif Bankası Genel Müdürü İlkin Yoğurtcuoğlu ile Kurumsal İletişim Müdürü Özlem Kavaz Soykan yayınladıkları mesajda, “Kıbrıs Türk basının vazgeçilmez sesi olan TAK’ın 43’üncü kuruluş yıldönümünü kutlar, nice başarı dolu yıllar dileriz” ifadesine yer verdi.

(RÇ/ÖK)

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