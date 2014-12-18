Tak 41 Yaşında... Eroğlu: “tak'ın Sorunlarının Asgariye İnmesini Dilerim"

CUMHURBAŞKANI EROĞLU, TAK YETKİLİLERİNİ KABUL ETTİ

EROĞLU: “HER GEÇEN GÜN, HER GEÇEN YIL DAHA BAŞARILI OLMASI KOŞULUYLA TAK’A NİCE NİCE 41 YILLAR DİLİYORUM”

SAYGILI: “BÜYÜK SIKINTILAR VAR AMA TAK 41 YILDIR GÖREVİNİ SÜRDÜRÜYOR”

Lefkoşa, 18 Aralık 14 : Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, başlangıçta sınırlı imkanlarla çalışan TAK’ta yıldan yıla gelişmeler olduğunu belirterek, ajansın sorunlarının yeni dönemde asgariye inmesini, çalışanların faaliyetlerini huzurlu bir beraberlikle sürdürmesini diledi.

Eroğlu “Her çalışma yerinde ufak tefek huzursuzluklar olabilir, mühim olan huzurlu çalışma ortamının yaratılmasıdır. Çalışanlar bulundukları ortamda rahatsalar, çok daha verimli olurlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu bugün TAK Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı ile Yönetim Kurulu Başkanı Emir Ersoy ve Yönetim Kurulu üyesi Emir Ertorun’u kabul etti.

TAK yetkilileri Cumhurbaşkanı’nı, TAK’ın 41. kuruluş yıldönümü nedeniyle 24 Aralık’ta düzenlenecek resepsiyona davet etti.

SAYGILI: “BÜYÜK SIKINTILAR VAR AMA TAK 41 YILDIR GÖREVİNİ SÜRDÜRÜYOR”

Kabulde ilk sözü alan TAK Müdürü Saygılı, kurumun 41’inci kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlenecek resepsiyon için Eroğlu’na davetiye takdim etti.

TAK’ta büyük sıkıntılar olduğunu ancak kurumun 41 yıldır görevini sürdürdüğünü kaydeden Saygılı, TAK’ın kuruluş yıldönümü için ilk kez resepsiyon düzenlendiğini söyledi.

Saygılı, Başbakan Yardımcılığı himayelerinde düzenlenecek resepsiyonda Eroğlu’nu görmekten mutluluk duyacaklarını vurguladı.

EROĞLU: “TAK’A NİCE NİCE 41 YILLAR DİLİYORUM”

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ise kabuldeki konuşmasında başlangıçta sınırlı imkanlarla çalışan TAK’ta yıldan yıla gelişmeler olduğunu söyledi, “Kurumun hâlâ sıkıntıları olduğunu biliyorum” dedi.

Eroğlu, TAK’ın sorunlarının yeni dönemde asgariye inmesini, çalışanların faaliyetlerini huzurlu bir beraberlikle sürdürmesini diledi.

“HER ÇALIŞMA YERİNDE UFAK TEFEK HUZURSUZLUKLAR OLABİLİR”

Eroğlu “Her çalışma yerinde ufak tefek huzursuzluklar olabilir, mühim olan huzurlu çalışma ortamının yaratılmasıdır. Çalışanlar bulundukları ortamda rahatsalar çok daha verimli olurlar” dedi.

Bugün için imkânların sınırlı olduğunu da belirten Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, bu sınırlı imkânlar içinde en iyisini yapmanın çalışanların asli görevlerinden biri olduğunu da kaydetti.

Eroğlu, “Her geçen gün, her geçen yıl daha başarılı olması koşuluyla TAK’a nice nice 41 yıllar diliyorum” dedi.

(RÇ/GÜL) FOTOĞRAFLI