Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Tak 41 Yaşında... Eroğlu: “tak'ın Sorunlarının Asgariye İnmesini Dilerim"

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, başlangıçta sınırlı imkanlarla çalışan TAK’ta yıldan yıla gelişmeler olduğunu belirterek, ajansın sorunlarının yeni dönemde asgariye inmesini, çalışanların faaliyetlerini huzurlu bir beraberlikle sürdürmesini diledi.

Tak 41 Yaşında... Eroğlu: “tak'ın Sorunlarının Asgariye İnmesini Dilerim"

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, başlangıçta sınırlı imkanlarla çalışan TAK’ta yıldan yıla gelişmeler olduğunu belirterek, ajansın sorunlarının yeni dönemde asgariye inmesini, çalışanların faaliyetlerini huzurlu bir beraberlikle sürdürmesini diledi.

18 Aralık 2014 Perşembe 11:18
Tak 41 Yaşında... Eroğlu: “tak'ın Sorunlarının Asgariye İnmesini Dilerim"
banner238

CUMHURBAŞKANI EROĞLU, TAK YETKİLİLERİNİ KABUL ETTİ

EROĞLU: “HER GEÇEN GÜN, HER GEÇEN YIL DAHA BAŞARILI OLMASI KOŞULUYLA TAK’A NİCE NİCE 41 YILLAR DİLİYORUM”

SAYGILI: “BÜYÜK SIKINTILAR VAR AMA TAK 41 YILDIR GÖREVİNİ SÜRDÜRÜYOR”

Lefkoşa, 18 Aralık 14 : Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, başlangıçta sınırlı imkanlarla çalışan TAK’ta yıldan yıla gelişmeler olduğunu belirterek, ajansın sorunlarının yeni dönemde asgariye inmesini, çalışanların faaliyetlerini huzurlu bir beraberlikle sürdürmesini diledi.

Eroğlu “Her çalışma yerinde ufak tefek huzursuzluklar olabilir, mühim olan huzurlu çalışma ortamının yaratılmasıdır. Çalışanlar bulundukları ortamda rahatsalar, çok daha verimli olurlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu bugün TAK Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı ile Yönetim Kurulu Başkanı Emir Ersoy ve Yönetim Kurulu üyesi Emir Ertorun’u kabul etti.

TAK yetkilileri Cumhurbaşkanı’nı, TAK’ın 41. kuruluş yıldönümü nedeniyle 24 Aralık’ta düzenlenecek resepsiyona davet etti.

SAYGILI: “BÜYÜK SIKINTILAR VAR AMA TAK 41 YILDIR GÖREVİNİ SÜRDÜRÜYOR”

Kabulde ilk sözü alan TAK Müdürü Saygılı, kurumun 41’inci kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlenecek resepsiyon için Eroğlu’na davetiye takdim etti.

TAK’ta büyük sıkıntılar olduğunu ancak kurumun 41 yıldır görevini sürdürdüğünü kaydeden Saygılı, TAK’ın kuruluş yıldönümü için ilk kez resepsiyon düzenlendiğini söyledi.

Saygılı, Başbakan Yardımcılığı himayelerinde düzenlenecek resepsiyonda Eroğlu’nu görmekten mutluluk duyacaklarını vurguladı.

EROĞLU: “TAK’A NİCE NİCE 41 YILLAR DİLİYORUM”

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ise kabuldeki konuşmasında başlangıçta sınırlı imkanlarla çalışan TAK’ta yıldan yıla gelişmeler olduğunu söyledi, “Kurumun hâlâ sıkıntıları olduğunu biliyorum” dedi.

Eroğlu, TAK’ın sorunlarının yeni dönemde asgariye inmesini, çalışanların faaliyetlerini huzurlu bir beraberlikle sürdürmesini diledi.

“HER ÇALIŞMA YERİNDE UFAK TEFEK HUZURSUZLUKLAR OLABİLİR”

Eroğlu “Her çalışma yerinde ufak tefek huzursuzluklar olabilir, mühim olan huzurlu çalışma ortamının yaratılmasıdır. Çalışanlar bulundukları ortamda rahatsalar çok daha verimli olurlar” dedi.

Bugün için imkânların sınırlı olduğunu da belirten Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, bu sınırlı imkânlar içinde en iyisini yapmanın çalışanların asli görevlerinden biri olduğunu da kaydetti.

Eroğlu, “Her geçen gün, her geçen yıl daha başarılı olması koşuluyla TAK’a nice nice 41 yıllar diliyorum” dedi.

(RÇ/GÜL) FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim