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TAK YÖNETİM KURULU’NDAN BİR HEYET TC BÜYÜKELÇİSİ KANBAY’I ZİYARET ETTİ

TAK YÖNETİM KURULU’NDAN BİR HEYET TC BÜYÜKELÇİSİ KANBAY’I ZİYARET ETTİ

20 Aralık 2017 Çarşamba 13:12
TAK YÖNETİM KURULU’NDAN BİR HEYET TC BÜYÜKELÇİSİ KANBAY’I ZİYARET ETTİ
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 Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu, ajansın 44. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kanbay, TAK’ın 44. kuruluş yıldönümünü kutlayarak, ajans çalışmalarının başarıyla sürdürülmesini diledi. Kanbay, personel eksikliğiyle bina sorunlarının giderilmesi gerektiğini söyledi.

Kanbay, TAK’ın haber toplama ve paylaşma hizmetlerinden yazılı ve görsel basın olmak üzere herkesin yararlandığını kaydetti.

Günümüzde bilgi, haber ve olayları paylaşmanın dünyada ne olup bittiğini takip edebilmek bakımından önemli olduğunu dile getiren Kanbay, herkesin bilgi ve habere ihtiyacı olduğunu, bu nedenle haber ajanslarının önemli bir görev yürüttüğünü belirtti.

Birçok işe fayda gözüyle bakan bir ardam oluğunu dile getiren Kanbay,  haber ajanslarının ciddi ve önemli bir fonksiyonu olduğunu ifade etti. Kanbay, TAK’taki idari ve yapısal sorunların halledilmesi ve ajans çalışanlarının en iyi koşullarda görevini icra etmesi temennisinde bulundu.

AKKOR: “ALTYAPI VE PERSONEL EKSİKLİĞİ”
 

TAK Yönetim Kurulu Başkanı Emin Akkor da Kanbay’a, kendileriyle aynı hassasiyeti paylaşmasından dolayı teşekkür etti.

Alt yapı sorunları ve personel eksikliğinin giderilmesi halinde ajansın daha iyi hizmet vereceğine inandıklarını dile getiren Akkor, “Şu an arkadaşlarımız tüm olanaksızlıklara rağmen olağan üstü çabalarla Kıbrıs Türk basınına ve Kıbrıs Türkü’nün sesinin dünyaya yayılmasına katkı verecek şekilde ülke gündemini mümkün olduğunca takip edip yansıtmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

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