TAK YÖNETİM KURULU’NDAN BİR HEYET TC BÜYÜKELÇİSİ KANBAY’I ZİYARET ETTİ

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu, ajansın 44. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’ı ziyaret etti.



Ziyarette konuşan Kanbay, TAK’ın 44. kuruluş yıldönümünü kutlayarak, ajans çalışmalarının başarıyla sürdürülmesini diledi. Kanbay, personel eksikliğiyle bina sorunlarının giderilmesi gerektiğini söyledi.



Kanbay, TAK’ın haber toplama ve paylaşma hizmetlerinden yazılı ve görsel basın olmak üzere herkesin yararlandığını kaydetti.



Günümüzde bilgi, haber ve olayları paylaşmanın dünyada ne olup bittiğini takip edebilmek bakımından önemli olduğunu dile getiren Kanbay, herkesin bilgi ve habere ihtiyacı olduğunu, bu nedenle haber ajanslarının önemli bir görev yürüttüğünü belirtti.



Birçok işe fayda gözüyle bakan bir ardam oluğunu dile getiren Kanbay, haber ajanslarının ciddi ve önemli bir fonksiyonu olduğunu ifade etti. Kanbay, TAK’taki idari ve yapısal sorunların halledilmesi ve ajans çalışanlarının en iyi koşullarda görevini icra etmesi temennisinde bulundu.



AKKOR: “ALTYAPI VE PERSONEL EKSİKLİĞİ”