Tak Müdürü Saygılı’ya Kutlama Mesajları Gönderiliyor

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)’ın 41. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Ajans Müdürü Neriman Saygılı’ya kutlama mesajları gönderiliyor.

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Sedat Kılıç, Turkuaz Medya Grubu Kıbrıs Temsilcisi Emre Diner mesaj gönderip Müdür Saygılı ve personeli kutladı.

BAŞBAKAN YORGANCIOĞLU

Başbakan Yorgancıoğlu, , ülkemizin saygın medya kuruluşlarından TAK’ın, 41 yıllık tecrübe ve bilgi birikimi, ilkeli habercilik anlayışıyla üstlendiği görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini ve sektördeki öncü yerini koruduğunu belirtti.

Yorgancıoğlu, Saygı’ya mesajında “TAK’ın, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de ülkemizde basın yayın alanının ilerlemesinde katkılarının devam edeceğine olan inancımla, 41. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlar, başarılarınızın devamı dileğiyle sizi ve tüm Ajans mensuplarını tebrik ederim” dedi.

BAŞBAKAN YARDIMCISI DENKTAŞ

Başbakan Yardımcısı Denktaş ise, 21 Aralık 1973 tarihinde Kıbrıs Türk Halkı’nın onurlu ve şanlı milli mücadelesini tarihsel hak ve gerçeklerle birebir Dünya’ya duyurmak adına kurulan Türk Ajansı Kıbrıs’ın, bunun yanı sıra bu süreçte Kıbrıs Türk Halkı’nın da doğru bilgilerle aydınlatılması yönünde yadsınamaz hizmetlerde bulunduğunu ifade etti.

Serdar Denktaş, şunları dile getirdi:

“İlkeli, tarafsız, sorumlu habercilik anlayışı içinde uzun yıllardır görevini yürüten Türk Ajansı Kıbrıs, yayıncılık anlayışı ve misyonuyla halkımızın güvenini kazanırken, basınımızın da haber kaynağı ve temel taşı olmuştur.

Kuruluş ilke ve amaçlarından, doğru ve nesnel habercilik anlayışından ödün vermeden hizmetlerini sürdüren sizler ve nezdinizde çalışanlarınızın enformasyon alanında yaptığınız çalışmalarla egemenliğimize vurgu yaparak, egemenliğimize daha güçlü sahip çıktığınıza inancım sonsuzdur.

Tüm yokluklara rağmen, basın alanında ülkemizin 41 yıllık çınarı olan Türk Ajansı Kıbrıs’ı bugünlere taşıyan Rahmetli Terzioğlu ve Aşık başta olmak üzere aramızda olmayan TAK mensuplarını rahmetle anıyor, dünden bugüne Ajans’a hizmet veren herkese teşekkür takdirlerimizi saygıyla ifade ediyorum.”