Tak Müdürü Doç. Dr. Saygılı, Gürler’i Ziyaret Etti

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı, Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler’i makamında ziyaret ederek TAK’ın 41’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenleyeceği resepsiyona davet etti.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre ziyarette, karşılıklı işbirliğinin devamı ile ilgili memnuniyet ve temenniler dile getirilirken, PGM Vekili Pervin Gürler her iki kurum arasındaki işbirliğinin önemine işaret etti.

Gürler, Türk Ajansı Kıbrıs’ın haber alma özgürlüğü ve toplumu bilinçlendirme konusundaki başarılarını vurgularken, TAK Müdürü Saygılı’nın ve ajans çalışanlarının 41’inci kuruluş yıldönümünü kutladı.